「國際賽車展演會場」全面禁菸　衛生局：加強監控稽查

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲唯一2024國際賽車展演在台中，為守護市民與參觀者健康權益，台中市政府衛生局特別公告9月28日「2024國際賽車展演會場管制範圍」為全面禁止吸菸場所，展演主要路段將設置雙面禁菸標示、入口明顯處放置立牌及走動發送禁菸宣導涼扇，提醒市民守法，若查獲違規最高可罰1萬元。衛生局說明，菸害防制法規定菸品不得以品牌名稱、商標的名義或形式，贊助任何事件、活動或為宣傳，因此此次活動任何媒體宣傳(看板、海報)及賽車車體，不得出現任何菸品的品牌、名稱或商標圖案，衛生局將加強監控稽查。衛生局長曾梓展也呼籲，「2024國際賽車展演會場」全面禁菸，依據菸害防制法規定，違規吸菸民眾，可處2千元以上、1萬元以下罰鍰，請大家務必遵守，維護自身健康及非吸菸者的權益。