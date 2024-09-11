山本由伸先發4局狂飆8次三振好神！最快157公里火球K掉鈴木誠也

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▲日本超強投山本由伸先發主投，他睽違3個月再度回歸，結果4局投完狂飆8次三振，還連續2次解決了同鄉的鈴木誠也。（圖／美聯社／達志影像）

(11:04更新）山本由伸太猛了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，山本由伸在復健賽就曾投出154公里火球，今天則是155公里火球連飆，最快投出157公里，就是三振鈴木誠也。不過山本由伸2局上被狙擊，被Isaac Paredes擊出右外野安打後，Nico Hoerner中外野安打上壘，Pete Henry Crow-Armstrong讓山本失分。