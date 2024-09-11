山本由伸先發4局狂飆8次三振好神！最快157公里火球K掉鈴木誠也

(11:04更新）山本由伸太猛了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，日本超強投山本由伸先發主投，他睽違3個月再度回歸，結果4局投完狂飆8次三振，還連續2次解決了同鄉的鈴木誠也，而今永昇太也先發出戰道奇，對決大谷翔平，第一打席讓他打出內野飛球出局，第二打席讓他擊出雙殺打。山本由伸之前是因為6月16日對皇家比賽因為手部不適，只先發2局被打出1安就退場休息，發現他是手臂拉傷，好險不是手肘撕裂傷。山本4局投完共用59球完成任務。目前道奇以2:1領先。
山本由伸狂飆157公里 鈴木誠也難以招架
山本由伸在復健賽就曾投出154公里火球，今天則是155公里火球連飆，最快投出157公里，就是三振鈴木誠也。
鈴木誠也今天打三棒，首局山本就投出3次三振，Ian Happ被他130公里曲球三振，第二棒Dansby Swanson則是被招牌指叉球K掉，鈴木誠也一上來面對山本，則是被157公里外角直球拉掉。
不過山本由伸2局上被狙擊，被Isaac Paredes擊出右外野安打後，Nico Hoerner中外野安打上壘，Pete Henry Crow-Armstrong讓山本失分。
下一局今永昇太則是一上場就被韓國出身的Tommy Edman轟出陽春彈，不過第3局山本由伸又投出3次「三振」三上三下，又讓鈴木誠也被三振出局，4局投完共用59球完成任務。
今永昇太首局先是讓大谷翔平擊出飛球出局，之後3局又讓大谷敲出雙殺打，但他唯一不能解決的是Tommy Edman，他在4局又開轟，單場對今永昇太雙響砲。
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山本由伸在復健賽就曾投出154公里火球，今天則是155公里火球連飆，最快投出157公里，就是三振鈴木誠也。
鈴木誠也今天打三棒，首局山本就投出3次三振，Ian Happ被他130公里曲球三振，第二棒Dansby Swanson則是被招牌指叉球K掉，鈴木誠也一上來面對山本，則是被157公里外角直球拉掉。
不過山本由伸2局上被狙擊，被Isaac Paredes擊出右外野安打後，Nico Hoerner中外野安打上壘，Pete Henry Crow-Armstrong讓山本失分。
下一局今永昇太則是一上場就被韓國出身的Tommy Edman轟出陽春彈，不過第3局山本由伸又投出3次「三振」三上三下，又讓鈴木誠也被三振出局，4局投完共用59球完成任務。
今永昇太首局先是讓大谷翔平擊出飛球出局，之後3局又讓大谷敲出雙殺打，但他唯一不能解決的是Tommy Edman，他在4局又開轟，單場對今永昇太雙響砲。