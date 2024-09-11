救援幻象飛官一波三折！誤判潮汐又吊掛故障　折騰近3小時才上岸

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空軍新竹基地第二聯隊一架幻象2000單座戰機，昨日晚間執行夜間訓練課目，於20時05分許疑似動力消失，謝沛勳上尉飛行員彈射跳傘獲救。總統賴清德今（11）日上午也前往台中沙鹿童綜合醫院探視。不過，幻象飛官的救援過程可說是一波三折，先是發生搜救直升機的吊掛設備故障，又發生海巡誤判潮汐而無法將船艇停靠岸邊，拖延了近3個小時才將謝沛勳送上岸治療。該架失事的單座型幻象2000戰機編號2047，飛官謝沛勳為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。他於昨日晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，通報塔台後隨即彈射跳傘逃生。國防部長顧立雄獲報後立即下令海空兵力進行搜救，空軍分別於20時52分及21時03分派遣S-70C及C-130型機各一架前往新竹外海執行搜救。海巡署也派出船艇、並通報周邊作業漁船協助搜救。但是整個搜救過程訊息非常混亂，21時40分有媒體報導新竹地方傳出謝沛勳已經獲救，但是國防部與空軍卻無法在第一時間證實，空軍於22時35分發布新聞稿表示還在搜救。10日晚間22時22分，在海面上確定尋獲謝沛勳。但傳出在準備執行吊掛作業時，先是發現直升機的吊掛纜繩機械故障，只好改由海巡艇接駁，原本要直接將人送回南寮漁港，但因為退潮，海巡署船艇無法進港，只好計畫改由直升機吊掛回基地，但因35噸艇後甲板太小，無法執行直升機吊掛，只好再將飛官接到另一艘100噸艇（海巡PP-10031艇）接駁，但因新竹南寮漁港暫無編制100噸艇，只好火速後送台中港，再轉送台中童綜合醫院觀察治療。最後，國防部於23時15分證實謝沛勳平安獲救，送往台中童綜合醫院接受醫療檢查。