「感謝謝沛勳保家衛國！」賴清德探視幻象飛官　籲國人支持國軍

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▲謝沛勳上尉昨晚被送往台中梧棲童綜合醫院進行醫療檢查。（圖／民眾提供，2024,09.11）

空軍幻象2000戰機昨晚在新竹外海失事，駕駛員謝沛勳上尉彈射逃生墜海被尋獲後，送往梧棲童綜合醫院治療，總統賴清德今日上午前往醫院探視慰問，得知謝沛勳情況穩定沒有生命危險，非常欣慰。他指出國軍為了保衛國家，不僅堅守崗位，訓練不分晝夜非常辛苦，敬請國人支持國軍、做國軍後盾。至於幻象2000事件的意外，賴清德強調飛官的安全是最重要的，國防部將進行各項程序以及檢驗的措施。編號2047的空軍幻象2000戰機昨晚執行夜訓課目，20時05分左右在新竹外海失去動力墜落，飛官謝沛勳彈射跳傘逃生，一度生死不明。深夜22時22分被尋獲後，由海巡艇協助接駁前往台中梧棲童綜合醫院進行醫療檢查。謝沛勳到院時眼睛睜開、意識清楚，目前在醫院觀察中。總統賴清德今（11）日上午10時到病房探視。賴清德表示，他衷心感謝空軍海巡全力搜救、完成使命，目前謝沛勳生命跡象穩定沒有危險。他特別感謝謝沛勳和全體國軍，為了保衛國家不僅堅守崗位，訓練更是不分晝夜、非常辛苦。敬請國人支持國軍、做國軍後盾，國軍更有力量保家衛國、社會才更安定至於這次的幻象2000意外，飛官的安全一定是最重要的，國防部長顧立雄已經向他報告，將進行各項程序調查及應變檢驗措施，呼籲國人支持國軍。