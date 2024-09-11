日語合作夥伴外派台灣　協助偏鄉師生學習外文、體驗異國文化

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▲日語合作夥伴玲奈老師協助花蓮高級中學與日本學校師生線上交流。（圖／教育部提供）

日本政府2016年起派遣夥伴來到台灣，協助日語教師進行課堂活動與介紹文化，直到今年仍有10名日語合作夥伴抵達台灣服務，也讓位處偏鄉學校的學生多了接觸外文的機會。教育部表示，日本政府為了推廣語言、文化，2014年起先與東南亞各國合作《日語合作夥伴派遣計畫》，我國國教署2016年起也透過日台交流協會參與計畫，是由來自日本的夥伴協助各校日語教師，進行課堂活動與介紹文化，提供師生文化交流與學習機會，今年第9期計有10名日語合作夥伴仍在台灣服務。教育部國教署說明，該計畫也讓位處玉山山下、濁水溪溪畔的偏鄉學校，南投縣的水里高級商工職業學校的學生擁有學習日語、接軌國際的機會，同學無論是在課程、活動，或是私下的聊天內容，都有很多能用日語表達的機會，而且日本夥伴山本老師帶來的抹茶體驗、木村老師在園遊會期間擺設的昭和傳統遊戲攤位，更讓全校師生親自體驗日本傳統童玩的樂趣。不僅如此，參與計畫的台南市善化高級中學表示，透過舉辦日本文化講座，主題涵蓋日本神社、茶道、浴衣體驗、傳統的細工手作等，促進台日師生交流，而且日本夥伴中山老師結合音樂專長，並且邀請身為專業舞者的家人來到台灣，無償提供校內同學音樂與舞蹈的文化交流、山田老師則在計畫結束後還特地返校參加園遊會，並且設攤教學，也讓更多對於日本手作感到興趣的師生、社區人士共同體驗樂趣。另一方面，曾在花蓮高級中學服務的日本夥伴玲奈老師的母親正是日本傳統弦樂器三味線大師，所以她在小時候也有學習三味線，也在學校服務期間帶領師生認識這個日本傳統樂器，並且協助校內國際交流社團線上交流日本學校，等到她回到日本後仍持續接觸學校，甚至特地回到台灣參加學生的畢業典禮，也讓台日師生留下難忘的回憶。