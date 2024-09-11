免費吃饗A Joy機會來了！集團APP送buffet餐券92組　方法、規則曝

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▲饗賓集團慶祝「iEAT饗愛吃」APP上線五週年，10月18日前祭出「iEAT歡慶五週年 好禮雙饗」活動。（圖／饗賓集團提供）

▲饗賓集團慶祝「iEAT饗愛吃」APP上線五週年，10月18日前祭出優惠活動，內用消費單筆滿1000元，可抽最大獎價值8536元的「饗 A Joy」雙人餐券，另還有饗饗、旭集、饗食天堂等Buffet餐券。（圖／饗賓集團提供）

▲寒舍集團旗下「寒舍生活APP」慶三歲生日，推出三重奏活動，包含今（11）日下午3點，正式開放搶購限量3折券，其中459元就能吃到十二廚自助餐廳。（圖／台北寒舍集團提供）

饗賓集團慶祝「iEAT饗愛吃」APP上線五週年，10月18日前祭出「iEAT歡慶五週年 好禮雙饗」活動。內用消費單筆滿1000元，可抽最大獎價值8536元的「饗 A Joy」雙人餐券，另還有饗饗、旭集、饗食天堂等Buffet餐券，包含開飯、饗泰多、真珠等餐廳共有92組，即184張。另外還有加碼送點數活動，內用消費滿1,500元，送APP點數10點。饗賓集團提到，旗下的「iEAT饗愛吃」會員APP系統目前已有近250萬名會員完成註冊，可透過平台接收品牌最新資訊及觀看饗愛吃YT頻道，亦可透過APP即時訂位，並查詢訂位紀錄及購買電子票券，消費每滿100元可累積1點愛吃點數，愛吃點數可於APP內兌換各品牌優惠券。「iEAT饗愛吃」也提供「饗帶走」全品牌外帶外送服務，以及「饗在家」線上商城，會員透過APP就能輕鬆享受宅家美食。歡慶「iEAT」五週年推出多重優惠，第一為10月18日前於饗賓集團任一品牌內用消費，單筆實付金額滿1000元（不可拆單，不得累積），可參加抽獎一次。最大獎為價值8536元的「饗 A Joy」不限餐期雙人餐劵乙張，獎項還包含饗賓今年最新鐵板料理品牌「旨醞」雙人餐券，並包含其他人氣Buffet品牌，包含「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「小福利麻辣鍋」、「果然匯」等品牌雙人餐券。另外，還有1,000元現金券，可使用於「開飯」、「饗泰多」及「真珠」等單點品牌餐廳。獎項總價值超過20萬元，總共有92組，即184張。每位會員至多一次中獎機會。「iEAT」五週年第二波活動則是消費滿額就有禮，於活動期間內用，單筆消費實付金額滿1500元，再贈送iEAT愛吃點數10點，消費次日入戶即可使用，活動加贈點數效期自領取日+60日。另外，寒舍集團會旗下「寒舍生活APP」會員人數突破10萬，加上迎接三歲生日，也推出歡慶三重奏活動，第一重凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3,000元以上，即可參加抽獎，最大獎價值高達近20萬元的按摩椅。第二重為參加「歡慶APP三歲生日」臉書活動，就有機會獲得住宿券。第三重則是每年推出總讓消費者急著搶購的限量「3折餐券」，今（11）日下午3點將開放搶購，459元就能吃到十二廚自助餐廳。