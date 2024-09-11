世界先進折價買漢磊13%股權　陸行之：上游成本暴跌有翻身機會

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晶圓代工大廠世界先進昨（10）日宣布與漢磊進行策略合作。對此，知名半導體分析師陸行之認為，目前全球碳化矽載板供過於求，價格崩碟，Wolfspeed股價持續破底處於破產邊緣。上游成本暴跌，可能是個不錯的機會去做下游器件，漢磊有世界先進為合作對象，有翻身機會，但嘉晶就比較辛苦。陸行之表示，世界先進折價20%買了13%的漢磊，共同製造化合物半導體碳化矽（SiC）8吋晶圓技術研發與生產製造。目前全球碳化矽載板供過於求，使得價格崩跌，Wolfspeed 股價持續破底處於破產邊緣，因為上游成本暴跌，可能是不錯的機會去做下游器件。陸行之認為，漢磊有了世界先進為合作對象，有翻身機會，但嘉晶就比較辛苦。對世界先進影響，因為不會合併報表，短期影響不大，但漢磊短期獲利還是不佳，合併報表反而對世界先進不利。同時，陸行之比較兩家公司的獲利狀況，其中，世界先進今（2024）年第2季營收111億元、毛利率26%、淨利率16%，淨利潤17.98億元，要是合併漢磊虧損，淨利潤為17.83億，僅會影響1個ppts。漢磊今年第2季營收14.8億元，毛利率0.18%、淨利率負3.4%，淨損1.14億元，若13%併入世界先進，將有1477萬元的虧損。