啦啦隊女神18歲發生初夜！想在樓梯間激戰　自爆：角色扮演有感覺

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▲啦啦隊女神Mika蜜卡登甜美笑容宛如發電機。（圖／翻攝自Mika蜜卡登IG）

▲Mika（左）曝光自己初夜的時間地點。（圖／「琳妲是0蛋」YT頻道）

▲Mika先前在張立東的youtube頻道被開箱住處，當時就曾意外曝光自己的性癖。（圖／翻攝自「東東隆咚鏘」YT頻道）

啦啦隊女神Mika蜜卡登為職籃台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」、樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」成員，甜美笑容宛如發電機，先前才傳出死會消息，令大批粉絲心碎，如今登上隊友琳妲的youtube頻道，也提到自己的初夜發生在18歲，不但想嘗試在樓梯間激戰，還最愛玩角色扮演，「比較有感覺。」琳妲辛辣話題連發，一開始先問Mika：「第一次初夜是什麼時候？」Mika也不避諱回答，是在高三滿18歲之後，地點在男方家中，還特別挑對方媽媽不在家的時候完成，被問到是否有幻想過什麼激戰的地點，Mika也坦言是樓梯間，琳妲進一步追問：「妳是說公寓那種嗎？」Mika也回答，不希望太老舊，想要緊張感、刺激感並存。Mika也透露自己喜歡角色扮演，坦承自己曾嘗試過不同的裝扮，包括護士、警察等等，這會讓她更有感覺，「可能我自己也覺得穿起來漂亮，也不是醜的。」事實上，Mika先前在張立東的youtube頻道被開箱住處，才被發現電視櫃上放了遊戲片、色情片，當時但Mika僅回應那不是自己的，又被發現衣物間裡有制服、女僕裝、籃球等物品，當時就曾意外曝光自己的性癖。7月Mika才被週刊直擊，深夜和一名身穿帽T的男子一同會合返家，當天她和隊友甜心一起從台大體育館下班，才和另一名成員俐蓁搭計程車離開，途中有一名男子上車，一行人抵達餐酒館，凌晨1點多，Mika便和男子到路邊等車，隨後一名長髮女子跟上，他們抵達娛樂會所續攤，直到凌晨2點多，Mika和男子才一起搭車返家，關係不言而喻。