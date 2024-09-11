子瑜唱歌實力公開了！電台Live影片曝　韓國人看懂TWICE成員心情

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▲子瑜透露媽媽黃燕玲（左三）看自己的SOLO打歌舞台看到哭。（圖／子瑜媽媽IG）

▲子瑜從選秀節目sixteen節目出道，不管是舞技還是唱功其實真的都成長不少，時至今日出道9年終於有SOLO出道的機會，粉絲也都很欣慰。（圖／子瑜IG）

TWICE台灣籍成員周子瑜出道9年終於在日前推出個人首張專輯《abouTZU》，最近也馬不停蹄的上節目宣傳，主打歌〈Run Away〉更是掀起舞蹈挑戰熱潮。然而（10）日子瑜登上廣播節目「李恩智的歌謠廣場」擔任嘉賓，也當場獻上個人Live歌唱首秀，其唱歌實力立刻引起廣大討論，不少韓國人也看懂TWICE成員的心情，知道為何團內的姊姊們看到子瑜SOLO出道會哭。子瑜日前登上廣播節目「李恩智的歌謠廣場」進行宣傳，聊到自己SOLO出道的心路歷程，透露媽媽飛到韓國來陪自己，對於自己單飛出專輯表現非常滿意，談到TWICE成員姊姊們，子瑜提到「因為過去都是團體活動，而子瑜在廣播節目中，也首次挑戰個人SOLO出道後首次Live演出，全程真唱大開Mic，只不只台灣網友在影片底下留言，許多韓國人也紛紛表示、「TWICE姊姊們對子瑜的照顧，加上子瑜的努力，我都要看哭了呀ㅠㅠ」。而在Live演唱表演結束後，，對於許多Once來說，雖然子瑜沒有吃CD般的演出，但這次的獨唱對子瑜還是Once來說都具有重大的意義。子瑜從選秀節目sixteen節目出道，不管是舞技還是唱功其實真的都成長不少，，希望未來子瑜能繼續走花路，帶給自己更多的信心，也與Once們留下更多的回憶囉！📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）📍經紀公司：JYP娛樂📍個人出道專輯：《abouTZU》📍主打歌：〈Run Away〉📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉