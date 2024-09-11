子瑜唱歌實力公開了！電台Live影片曝　韓國人看懂TWICE成員心情

TWICE台灣籍成員周子瑜出道9年終於在日前推出個人首張專輯《abouTZU》，最近也馬不停蹄的上節目宣傳，主打歌〈Run Away〉更是掀起舞蹈挑戰熱潮。然而（10）日子瑜登上廣播節目「李恩智的歌謠廣場」擔任嘉賓，也當場獻上個人Live歌唱首秀，其唱歌實力立刻引起廣大討論，不少韓國人也看懂TWICE成員的心情，知道為何團內的姊姊們看到子瑜SOLO出道會哭。
媽媽看新歌舞台落淚！TWICE忙內子瑜是團寵
子瑜日前登上廣播節目「李恩智的歌謠廣場」進行宣傳，聊到自己SOLO出道的心路歷程，透露媽媽飛到韓國來陪自己，對於自己單飛出專輯表現非常滿意，子瑜表示：「媽媽每天都會關心我的任何新聞，看新歌舞台時也看到哭。」
談到TWICE成員姊姊們，子瑜提到「因為過去都是團體活動，自己在活動宣傳時也會覺得比較孤單又緊張，但是在拍攝專輯封面以及音樂打歌節目時，成員們都有到場加油打氣，讓我非常的感激，姊姊們也會帥氣的說：『有需要幫助就跟我說』，讓我的心裡安心不少。」
子瑜首次個人獨秀Live演唱！〈Run Away〉唱到韓國人心坎
而子瑜在廣播節目中，也首次挑戰個人SOLO出道後首次Live演出，全程真唱大開Mic，只見子瑜在歌曲一開始的副歌橋段，應該是還太緊張，幾個高音沒上去，略微走音，不過隨後立刻調整狀態，越唱越好，最後順利的完成Live演出。
不只台灣網友在影片底下留言，許多韓國人也紛紛表示「我懂多賢會哭的點，她們都是看著子瑜慢慢長大的ㅠㅠ」、「完全知道TWICE成員的心情，這是看著自己團體的忙內長大的過程，縱使不是最完美，但是子瑜真的長大了」、「一個9人團體中的副唱，以這樣的水準，是很了不起的事情」、「TWICE姊姊們對子瑜的照顧，加上子瑜的努力，我都要看哭了呀ㅠㅠ」。
子瑜坦承準備還不夠充足！Once心中自知進步幅度
而在Live演唱表演結束後，子瑜在泡泡直播也表示，「自己沒有表現的像練習一樣那麼好，未來她會努力克服緊張，並在下次帶來更好的表現」，對於許多Once來說，雖然子瑜沒有吃CD般的演出，但這次的獨唱對子瑜還是Once來說都具有重大的意義。
子瑜從選秀節目sixteen節目出道，不管是舞技還是唱功其實真的都成長不少，過去子瑜在TWICE一直以來也都不是主唱的定位，能夠有今天這個機會唱出自己的主打歌〈Run Away〉，哪怕表現不是一等一的頂級唱將，但也不能否定子瑜這幾年的進步以及努力，希望未來子瑜能繼續走花路，帶給自己更多的信心，也與Once們留下更多的回憶囉！
🟡周子瑜個人、SOLO專輯小檔案
📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）
📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）
📍經紀公司：JYP娛樂
📍個人出道專輯：《abouTZU》
📍主打歌：〈Run Away〉
📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉
〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉
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子瑜日前登上廣播節目「李恩智的歌謠廣場」進行宣傳，聊到自己SOLO出道的心路歷程，透露媽媽飛到韓國來陪自己，對於自己單飛出專輯表現非常滿意，子瑜表示：「媽媽每天都會關心我的任何新聞，看新歌舞台時也看到哭。」
談到TWICE成員姊姊們，子瑜提到「因為過去都是團體活動，自己在活動宣傳時也會覺得比較孤單又緊張，但是在拍攝專輯封面以及音樂打歌節目時，成員們都有到場加油打氣，讓我非常的感激，姊姊們也會帥氣的說：『有需要幫助就跟我說』，讓我的心裡安心不少。」
子瑜首次個人獨秀Live演唱！〈Run Away〉唱到韓國人心坎
而子瑜在廣播節目中，也首次挑戰個人SOLO出道後首次Live演出，全程真唱大開Mic，只見子瑜在歌曲一開始的副歌橋段，應該是還太緊張，幾個高音沒上去，略微走音，不過隨後立刻調整狀態，越唱越好，最後順利的完成Live演出。
不只台灣網友在影片底下留言，許多韓國人也紛紛表示「我懂多賢會哭的點，她們都是看著子瑜慢慢長大的ㅠㅠ」、「完全知道TWICE成員的心情，這是看著自己團體的忙內長大的過程，縱使不是最完美，但是子瑜真的長大了」、「一個9人團體中的副唱，以這樣的水準，是很了不起的事情」、「TWICE姊姊們對子瑜的照顧，加上子瑜的努力，我都要看哭了呀ㅠㅠ」。
子瑜坦承準備還不夠充足！Once心中自知進步幅度
而在Live演唱表演結束後，子瑜在泡泡直播也表示，「自己沒有表現的像練習一樣那麼好，未來她會努力克服緊張，並在下次帶來更好的表現」，對於許多Once來說，雖然子瑜沒有吃CD般的演出，但這次的獨唱對子瑜還是Once來說都具有重大的意義。
子瑜從選秀節目sixteen節目出道，不管是舞技還是唱功其實真的都成長不少，過去子瑜在TWICE一直以來也都不是主唱的定位，能夠有今天這個機會唱出自己的主打歌〈Run Away〉，哪怕表現不是一等一的頂級唱將，但也不能否定子瑜這幾年的進步以及努力，希望未來子瑜能繼續走花路，帶給自己更多的信心，也與Once們留下更多的回憶囉！
🟡周子瑜個人、SOLO專輯小檔案
📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）
📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）
📍經紀公司：JYP娛樂
📍個人出道專輯：《abouTZU》
📍主打歌：〈Run Away〉
📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉
〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉