民眾黨提超思蛋護柯P　蔡易餘諷：蚵仔煎重點是蚵

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，立院黨團更於今（11）日召開「辧柯粗暴飆速 超思圖利紋風不動？」記者會，質疑檢調選擇性辦案，對此民進黨立院黨團書記長蔡易餘回應，民眾黨過去就習慣網路與輿情風向操作，面對黨主席涉入京華城案遭羈押，如今要操作超思蛋，但其實該案監院與北檢都在調查中，他嘲諷稱有柯有蛋就想到蚵仔煎，而蚵仔煎要好吃要看蚵仔不是蛋，籲民眾黨不要「圍蛋救柯」企圖轉移焦點。對於民眾黨召開記者會質疑檢調選擇性辦案，蔡易餘表示，民眾黨過去習慣網路輿情風向操作，過去很自豪有「鯊魚理論」，當時柯文哲自豪稱，常常講錯話怎麼辦？那就講更多、更快，一直拋新議題讓媒體追著他跑。蔡易餘說明，如今面對柯文哲遭羈押，民眾黨要帶風向操作，要操作超斯蛋，但該案不僅監院有主動申請調查，今年8月也提出糾正，國民黨也有告發北檢立案偵辦，監察院糾正後北檢也跳出來說明偵辦目前方向，超斯案很清楚監院跟北檢都有在分案調查，是偵查中案件。蔡易餘表示，反觀京華城案北檢之所以發動比較高強度的偵查作為，主要是關鍵人物沈慶京、應曉薇要出國，因此讓北檢發動，檢察官因兩人羈押有期限，開始緊鑼密鼓辦案，與超思案是兩件事，而民眾黨還要用超斯案企圖弱化北檢偵查公信力。蔡易餘表示，民眾黨想「圍蛋救柯」企圖轉移焦點，有柯有蛋就想到蚵仔煎，而蚵仔煎要好吃要看蚵仔不是蛋，基本上大家還是會關注柯不會關注蛋，不如好好針對此案，認為柯文哲無辜，就提出相對應說明讓社會大眾相信民眾黨論述正確，而不是亂打新竹馬偕兒童醫院、超斯案，醜化北檢也無助於司法偵辦。