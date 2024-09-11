世界盃資格賽／中國男足總教練被轟下台！伊萬：這不應該由我決定

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▲中國男足主帥Ivanković在賽後記者會上也表示，球隊對於第三輪的對手進行過相當完整的分析，評估下來要在前三場比賽拿下積分，難度相對較高。（圖／美聯社／達志影像）

中國男足在2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，第二輪比賽回到主場作戰，卻在60000名球迷面前，慘遭沙烏地阿拉伯絕殺，終場以1:2吞下小組賽二連敗，中國本場比賽以1:2不敵沙烏地阿拉伯，但整體表現與首戰對上日本相比，確實穩定許多，在防守方面沒讓沙烏地阿拉伯取得太多機會，但兩顆失球都是出現後防漏人的情況，才導致最後慘遭對手絕殺。中國男足主帥Ivanković在賽後記者會上也表示，球隊對於第三輪的對手進行過相當完整的分析，評估下來要在前三場比賽拿下積分，難度相對較高，但會盡最大努力，獲取最好成績，而Ivanković也被問到，關於自己是否要辭去總教練一職，對此他則表示這個問題不是他能決定的，但還有8場比賽，他對球隊有信心。中國男足在世界盃資格賽近三場比賽，僅繳出17次射門，1次射正，1顆進球，唯一一顆進球還是沙烏地阿拉伯的烏龍球，等於近三場比賽，中國男足都未能取得進球，中國下一場世界盃資格賽將對上印尼，印尼在前兩場比賽分別以1:1踢和沙烏地阿拉伯，昨晚的比賽又以0:0逼平澳洲，實力不容小覷。