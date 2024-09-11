謝沛勳傷勢曝！背部落海喝了好幾口海水　醫讚：他蠻勇敢的

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空軍幻象2000戰機昨晚在新竹外海失事，駕駛員謝沛勳上尉彈射逃生墜海被尋獲後，送往梧棲童綜合醫院治療。急診部主任魏智偉表示，謝沛勳病情穩定，謝妻第一時間就趕到醫院陪伴，由於他是背部落海、吸了幾口海水，除了頸部及背部有些微挫傷，也要觀察有沒其他內傷及吸入性肺炎。他透露謝沛勳很感謝各界的關心，「他滿勇敢的」。幻象2000戰機昨夜航訓練時失去動力，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生後，國搜中心出動海鷗直升機成功救援，台中童綜合醫院急診團隊啟動救護機制，馬上派遣醫療團隊及主治醫師到港口接人，並後送急診室。急診部主任魏智偉今（11）日表示，接到訊息時嚴陣以待，第一時間確認他意識清楚，明顯受傷部位有頸部、手部些微挫傷，肺部嗆了幾口海水，到院後馬上安排電腦斷層機核磁共振檢查，目前整體狀況穩定。魏智偉說，因謝沛勳是從飛機彈跳出去，重力加速度背部落海，也擔心有肺積水、內出血或脊椎受傷等問題，但到院後意識清楚、對答如流，狀況雖穩定，院方認為還有待觀察進一步變化，目前暫時待在童綜合醫院，他有妻子陪伴，可自行下床上廁所，「返回崗位也沒有問題」。