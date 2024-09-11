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世界盃資格賽／日本隊球迷氣炸了！上田綺世12碼罰球被雷射筆射臉

記者林之越/綜合報導

▲2026年世界盃資格賽，日本在第3輪賽事交手巴林，結果頻頻受到場外球迷用雷射筆干擾，甚至上田綺世在執行12碼罰球時，雷射筆的光線就直接照在他的臉上，不過上田綺世最終仍成功破網。（圖／翻攝自AFC Asian Cup Youtube）
▲2026年世界盃資格賽，日本在第3輪賽事交手巴林，結果頻頻受到場外球迷用雷射筆干擾，甚至上田綺世在執行12碼罰球時，雷射筆的光線就直接照在他的臉上，不過上田綺世最終仍成功破網。（圖／翻攝自AFC Asian Cup Youtube）
日本隊球迷氣炸了！2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪賽事，日本隊在今（11）日出戰巴林，陣中的上田綺世、守田英正都繳出「梅開二度」表現，幫助日本以5：0輕取巴林，然而，比賽中卻發生讓日本隊球迷氣炸的一幕。開賽後，不少場外球迷使用雷射筆射入場內，甚至是上田綺世在執行12碼罰球時，光線更是直接射在他臉上，這點讓日本球迷忍無可忍，而日本總教練森保一賽後也發聲呼籲，希望能相互給予尊重。

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唱國歌挨噓聲　雷射光線頻干擾

日本隊本場比賽頻繁受到場外干擾，根據日本媒體《日刊體育》報導指出，總教練森保一接受訪問時就指出：「能夠理解每個國家文化、價值觀都不同，但是希望不要發生互相唱國歌時發出噓聲，或是妨礙選手比賽，甚至是對身體有害的事情。

並緩頰道：「巴林是一支非常公平，且也願意拚鬥的隊伍，希望場外支持的人們，也能像球隊所做的事情一樣。」事實上，不只上田綺世在執行12碼罰球時受到干擾，堂安律在比賽3分鐘進行自由罰球時，也被雷射光射到臉部。

藍武士用實力回擊　搶分組第1

儘管外在受到種種干擾，在上半場靠著上田綺世連進2球後，日本藍武士在下半場熱開身手，接連靠著守田英正單刀突破，以及左翼帶球掀起攻勢，最終用實力回擊，以5：0戰勝巴林。

本屆世界盃資格賽亞洲區，C組包含日本、沙烏地阿拉伯、巴林、印尼、澳洲及中國，日本取得2勝，射進12球、且1分未失，排名分組第1。

▲2026年世界盃資格賽，日本隊前鋒上田綺世，出戰巴林的上半場2度破門，為日本隊搶下領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026年世界盃資格賽，日本隊前鋒上田綺世，出戰巴林的上半場2度破門，為日本隊搶下領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）

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