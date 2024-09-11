陳柏霖的女友是她！交往11年「國家音樂廳約會」被拍　還穿情侶裝

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▲▼陳柏霖（上圖）、庭瑄愛情長跑10多年。（圖／甲上娛樂、庭瑄臉書）

▲蔡凡熙（左）、陳柏霖為宣傳國片《還錢》接受各家媒體專訪。（圖／記者葉政勳攝影）

41歲「大仁哥」陳柏霖和小7歲前「Popu Lady」成員庭瑄（陳庭瑄）愛情長跑10多年，近期陳柏霖忙著宣傳主演的國片《鬼才之道》，收工後不忘與女友約會，小倆口走文青行程，一起到國家音樂廳欣賞表演，還穿情侶裝，放閃不著痕跡。據《CTWANT》報導，9月4日晚間，陳柏霖和女友庭瑄都穿戴深色棒球帽、上衣，一前一後低調地走入國家兩廳院，聆聽「三人時光 x 臺北市立交響樂團」的演出，陳柏霖也在IG限時動態打卡，上傳拿著節目手冊的帥氣自拍，以及自己在觀眾席高舉手機拍照的身影。陳柏霖和庭瑄交往約11年，男神過去鮮少公開談論愛人，社群媒體更是從來不走秀恩愛路線，沒有分享過兩人合照和相關的戀人絮語，對戀情極其低調，陳柏霖年初受訪，坦言回家過年，長輩總是會問東問西，但自己的個性不喜歡過問晚輩的私事：「我也年輕過，我十幾二十歲的時候也很常被長輩問這種（感情、結婚）問題，但我是屬於陪伴晚輩玩耍型的。」與庭瑄交往超過10年，陳柏霖之前出席活動，被問及結婚進度，他常常不願正面回應，今年2月為宣傳賀歲片接受專訪，蔡凡熙冷不防問陳柏霖：「你結婚的時候會邀請我嗎？」陳柏霖不假思索回答：「會呀！」而被追問何時會娶庭瑄，陳柏霖難得鬆口，直說：「不知道耶！再想一下！」