萬人小草聲援！民眾黨政治能量未散　他曝民調：比柯文哲得票率高

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利遭羈押禁見，根據入口網站Yahoo最新網路民調，有48.4%受訪者在京華城案不相信柯文哲，不過，資深媒體人黃揚明說，反之也代表有3成民眾相信柯文哲，比柯文哲在總統大選的得票率還高，這對柯文哲、民眾黨來說是大好。黃揚明在節目《大新聞大爆卦》中分析，民眾黨在立法院外辦聲援晚會，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑也現身站台，提到馬英九過去被「司法迫害」的往事，這會讓國民黨支持者有同感，他們不是支持柯文哲，柯文哲有罪無罪是一回事，但柯文哲在司法受到的待遇是另一回事。黃揚明說，民眾黨的民調沒有崩盤，挺柯晚會還有1萬多人到場，這表示柯文哲政治能量還在，還有這麼多人相信柯文哲，未來這些政治能量還會繼續擴散，如果認為司法不公、對民進黨不滿，這2個能量匯集在一起，就會需要有個出口，柯文哲很可能就扮演這樣的出口，未必是支持柯文哲，但就會一起撻伐司法或檢調亂辦案。不過黃揚明也說，雖然民眾黨支持者為潰散、黨內也暫時團結起來挺柯文哲，但民眾黨還是短多長空，未來能撐多久是另一個問題，且柯文哲如果真的被查到金流、因收賄遭起訴，民眾黨最後還是會潰敗。