江蕙引退後一舉動關閉臉書！遭酸民出征　友曝：不會再重啟

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▲江蕙引退後努力抗癌，在臉書上關心時事問題，竟意外被網友出征。（圖／摘自臉書）

▲江蕙在臉書發文哀悼許崑源、李承翰以及李爸爸。（圖／江蕙 臉書）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

江蕙在2015年唱完《祝福》演唱會後宣告封麥正式引退，當時外界並不知曉真實的原因，直到昨（10）日她以親筆聲明首度公開自己9年前因為罹癌養病，所以選擇告別歌壇。而在江蕙離開的早些年，她還會透過臉書和大家分享日常，然而2020年她因為發文哀悼驟逝的前高雄市議會議長和鐵路警察李承翰之父，遭網友出征而關閉臉書，如今看來令人更加不捨。2020年6月高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，「挺韓派」的高雄市議會議長許崑源就在住處墜樓身亡，消息一出讓許多人為之震驚。鐵路警察李承翰的父親則是因為兒子在2019年執勤時遭刺死，隔年一審被告被判無罪，李爸爸得知消息後相當氣憤，因胃出血送醫後，卻在醫院吐血返家後往生。江蕙在臉書發文哀悼許崑源、李承翰以及李爸爸，她寫下：「讓人心疼及難過，高雄市議會議長許崑源、警員李承翰、李爸爸，你們一路好走了，放下一切罣礙，安息吧，請家人節哀順變」，並在最後強調「請勿在此談論政治」，然而底下還是掀起網友論戰，江蕙也被波及出征，隨後她選擇刪除文章、關閉臉書。不過江蕙的臉書在關閉一個月後再度開啟，然而不久之後卻發文：「這個粉專被駭客入侵了，請大家不要受騙，二姐早已關閉臉書不再發文」，前經紀人陳子鴻也幫忙宣導。2021年有人去詢問陳子鴻，二姐還有沒有可能重啟臉書？他坦言「不可能了」，並表示江蕙連臉書都很少滑，沒了社群以後心境反而更自在。江蕙公開罹癌事實後，這段過去又被掀出，許多人感到相當不捨，心疼她這些年來獨自承受了太多身心上的壓力。江蕙1961年9月1日經歷：1970年開始、在飯店、酒家、夜總會等地走唱1981年以本名「江淑惠」推出第一張日文專輯正式出道1982年以藝名「江蕙」推出第一張台語專輯2015年宣布正式退休2024年8月宣布復出經典作品：〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈家後〉、甲你攬牢牢〉、〈夢中的情話〉、〈當時欲嫁〉、〈傷心酒店〉、經典紀錄：第1屆金曲獎最佳女演唱人獎第5屆金曲獎最佳演唱專輯獎、最佳作曲人獎第11、12、13屆金曲獎最佳方言女演唱人獎第14屆金曲獎最佳台語女演唱人獎第16、17屆金曲獎最佳台語流行音樂演唱專輯獎第20屆金曲獎我的最愛一首歌、最佳台語專輯獎、最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎第26屆金曲獎特別貢獻獎