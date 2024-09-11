民眾黨挺柯文哲批司法不公！網路聲量曝風向已變：光喊口號沒有用

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利遭羈押禁見，民眾黨認為司法不公，日前號召萬名小草到立法院外聲援。不過根據網路聲量分析，雖然檢調偵辦柯文哲，一度讓柯文哲聲浪高漲，但隨著柯文哲被押，風向已經轉變，光喊口號、煽動情緒，恐怕無法說服多數人。台灣議題研究中心（TPOC）透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察京華城案的網路聲量趨勢，是8月30柯文哲赴廉政署接受調查，以及9月2日柯文哲終於步出北檢、無保請回，這兩次讓柯文哲的生量到達最高點。柯文哲第一次羈押庭獲無保請回，也讓北檢的顏面盡失。不過因北檢在辦案過程中，新聞媒體持續曝光部分案情，讓不少網民宛如追追上癮，甚至北檢辦案細節成為側翼發文素材、大讚北檢等，這讓北檢也斬獲部分正聲量，尤其捲土重來後成功讓柯文哲被押，挽回顏面，總體好感度0.52，不算太低。接著第二次羈押庭，法官裁定柯文哲羈押禁見後，網路風向又變了，嘲諷柯文哲、民眾黨的聲量成為主流意見，而呼應民眾黨中央所喊的「司法不公」而認為「綠色恐怖」、「民進黨干預司法」的聲量，大約僅佔總體的22％，由此可見，柯文哲被羈押前後的網路風向可說有一百八十度轉變，第一次聲押失敗後，北檢在網路上被眾人唾罵，柯黑罵北檢辦事不力、小草罵北檢政治打壓，然而後來羈押成功，風向大逆轉，嘲諷柯文哲變頓時變成網路主流風向，小草的聲音進入沉默螺旋，真可謂「成王敗寇」。TPOC結論，柯案成為民眾黨的重大政治危機，民眾黨中央緊急應變小組決定發動全台開講，上街講訴求司法公正，但數據分析指出，在柯文哲被押後，風向已經轉變，民眾黨接下來全國宣講，恐怕要提出一套完整說詞來說服民眾、挽回即將破產的信任度，否則光喊口號、煽動情緒，恐怕無法說服多數人，對該黨長遠發展更為不利。