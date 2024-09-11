江蕙的國語歌有印象嗎？背後還有大師親自操刀之作　暗藏感情密碼

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國寶級歌后江蕙昨（10）日宣告罹癌、封麥的真相後，引起各方矚目，藝人好友們也都稍來問候，祝福她抗癌成功後永保健康。歌迷心目中江蕙是演唱台語歌曲的天后，但其實她除了出道之初有灌錄過日語專輯外，還曾演唱過幾首國語歌，其中甚至有詞曲創作大師李宗盛為她量身打造的〈晚婚〉，歌詞彷彿她對於感情問題的心聲。江蕙從小走唱，各種語言的歌曲都能詮釋出屬於自己的獨到風格，由於推出台語專輯後一砲而紅，自此就被定位成台語歌手，但她先在1986年和陽帆對唱了曲風輕快的〈一種感覺〉，還有一首充滿文學味的〈賦別〉，都收錄在他的《我不能不想你》專輯中。〈一種感覺〉編曲頗接近英語名曲〈Islands in the Stream〉，輕鬆好入耳。江蕙與陽帆的搭配乍看之下難想像，聽來卻意外的合拍。至於慢板的〈賦別〉讓兩人都展現唱功，適合細細品味。之後江蕙仍在台語歌壇發光，到了1990年代更將台語歌曲唱出符合主流市場的新生命，讓她的歌曲和個人聲名都到達巔峰。如此不凡的地位，自然有不少國語歌曲創作人想要跟她合作，她也不排斥推出國語歌，卻要等到自己滿意的詞曲，精挑細選之下，在《我愛過》專輯唱了兩首國語歌，作為其他10首台語歌曲外的驚喜加碼。儘管沒有特別拿兩首國語歌來主打，這兩首歌〈晚婚〉、〈漫漫長路〉都是李宗盛作詞，前者他也包辦譜曲，聽起來就是非常充滿他個人風格的作品，交由江蕙來演唱，不只極具噱頭也很有新鮮感。在〈晚婚〉中，歌詞唱道：「我從來不想獨身，卻有預感晚婚，我在等世上唯一契合靈魂。」有如江蕙始終沒有踏進婚姻的心情，雖然當年唱著〈晚婚〉，現在還是未婚，江蕙卻擁有萬千歌迷不變的愛。