Uber青少年版上線！國高中放學可直接叫車　自動開啟「安全功能」

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▲Uber青少年版駕駛的配對上，會特別挑選評分較高的駕駛。（圖／螢幕截圖）

▲Uber 青少年版提供家長一個接送的新選擇。（圖／記者周淑萍攝）

台灣家庭結構雙薪比例高，家長忙，孩子的課外活動也沒少，使得家長往往在工作和接送青少年之間蠟燭兩頭燒，為了讓家長接送孩子更輕鬆，Uber 今（11）日宣布「Uber 青少年版」在台灣正式上線，13至17歲的青少年在家長或監護人透過家庭帳號邀請青少年加入後，就可以自行叫車、乘車。爸媽也不用擔心，家長手機上會有行程追蹤，可以即時位置追蹤、行程錄音等，且官方指出，青少年版合作車隊派遣高評分且經驗豐富的職業駕駛接單。新功能上線期間，同步推出優惠，即日起至11月10日為青少年申辦專屬帳戶並輸入「UBERTEENS」，有機會獲得兩趟50元乘車優惠。根據根據 Uber 委託益普索市調公司進行的「2024 青少年通勤調查報告」顯示，目前有約73%的家長每天或至少每周3天親自接送子女上下學，而有53%的受訪家長曾因工作等因素，導致在安排兒女通勤上遇到困難。Uber為了解決接送青少年接送的問題，在台灣推出「Uber 青少年版」。台灣是亞洲第一個上線的市場，目前已經在美國、澳洲、紐西蘭、拉丁美洲和非洲等多個地區推出，成功解決了當地青少年上下學、課後活動等通勤需求。簡單 3 個步驟即可邀請 13-17 歲的青少年使用「 Uber 青少年版」。首先，點選「帳戶」中的「家人和孩子」建立家庭帳號，點選「邀請家庭成員」中的「青少年」選項，並「選擇聯絡人」 ，然後從聯絡人中選擇兒女的姓名並確定其年齡必須年滿 13 歲；完成設定後，青少年會收到邀請簡訊，完成安全宣導流程後即能開始自行預約行程，並透過家長或監護人的信用卡支付乘車費用。家長或監護人也可透過全新「 Uber 青少年版」為子女預約行程。Uber 青少年版會自動啟動 Uber App多項安全功能，包含：「分享我的行程」當青少年乘客預約行程時，家長或監護人便會收到通知，可即時查看行程及職業駕駛資訊，並在 App 上即時追蹤行程動態。如果有狀況，也可以在行程中聯繫駕駛，同時為了確保沒有搭錯車，青少年在上車前，需要提供職業駕駛一組專屬 PIN 碼，以確保青少年搭乘正確的車輛，並在每趟行程中系統會自動開啟錄音。