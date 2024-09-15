詹仁雄曝做《康熙來了》是因為沒預算！小S蔡康永一拍即合好意外

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▲詹仁雄（中間）和蔡康永（左）、小S（右）在節目播畢後仍保持友誼。（圖／翻攝自詹仁雄臉書）

▲詹仁雄經歷了老三台到現在的網路世代，做節目對他而言更像是一種使命感。（圖／詹仁雄提供）

▲《康熙來了》搜包包單元是很多觀眾喜歡看的單元之一。（圖／翻攝自YouTube我愛貓大）

▲《原子少年2》正在熱播中。（圖／踢帕娛樂提供）

詹仁雄做過許多知名節目，包括《我猜我猜我猜猜猜》、《康熙來了》、《國光幫幫忙》、《我愛黑澀會》、《超級星光大道》、《原子少年Atom Boyz》等等，尤其《康熙來了》即便節目播畢，仍是大家茶餘飯後的話題，詹仁雄接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露當初會做《康熙來了》完全是因為預算有限，才想到這種「談話節目」的作法，而小S和蔡康永會一拍即合，也讓他感到意外。詹仁雄做節目，從來就只想著要怎麼讓節目成功，「那個年代是沒有談話性節目的，所以當我在跟主管講的時候，很多人聽不懂，會想說，是《黃金傳奇》呢，還是相親節目呢，我說就是請藝人『來聊天』而已。」就這樣，聊著聊著，到突襲包包、卸妝，每個單元都受到好評，詹仁雄的目的達成－養成有線頻道的觀眾，他說，「那時候我們接到的消息是，，因緣際會的巧合我就想到了康永跟S，我以前被康永訪問過，他太會訪問了，而且他跟娛樂圈其實沒什麼關係，大家不會想到他來主持娛樂節目，沒想到和S一拍即合。」之前蔡康永曾說，不會再做一樣的節目，暗指《康熙》復出無望，詹仁雄表態，「如果他不再出來主持節目，當然很可惜。」從老三台到有線頻道，詹仁雄也曾到北京看過、參與了電視產業很繁華的時代，如果《康熙來了》在現在這個網路世代再來一次，還會成功嗎？詹仁雄點出一大重點，「電視台失去了影響力，就會少了業務，沒有錢，電視台就更怕花錢，詹仁雄認為這樣反而讓產業越來越不健康，「以前我們很怕上錯字，都覺得會不會影響到小朋友以後考試寫錯字，現在誰在乎上錯字啊！」加上電視台很多，網路崛起，詹仁雄說，「回到前面的問題，假設《康熙來了》是在現在這個時代才做，還會成功嗎？詹仁雄表示，這和兩件事息息相關，首先是兩位主持人小S、蔡康永經過這些歲月，都已經成熟不少，「」當時《康熙來了》會風靡亞洲，佔據華人將近20年的青春年華和回憶，許多在海外留學的、工作的觀眾，很多都是人生不如意的時候、失戀的時候，在健身房像倉鼠一樣跑著跑步機的時候，配著《康熙》。詹仁雄提及，「其實《康熙》只有在台灣是在傳統媒體上大紅的，老實說《康熙》一開始會被這麼多人喜歡，就是從網路，雖然那時候網路並不發達，他們（國外的觀眾）都是去買錄影帶、DVD什麼的，都還要開車，開好遠去買錄影帶回來拷貝，所以我覺得，《康熙》本來就是一個，很早期透過很像網路的形式散播出去的節目，只有在台灣是因為電視（走紅）。」後來包括LINE貼圖，小S的各種經典表情，經典語錄，甚至蔡康永身上背著的那隻烏鴉，都成為符號象徵，好像你今天晚上沒有看《康熙》，隔天就會跟不上大家的話題。現在詹仁雄製作的《原子少年2》正在熱播中，對於偶像團體養成，在台灣也是新的趨勢，詹仁雄認為這樣的節目存在，對他來說更像是一種使命感，台灣有很多有才華、有條件成為「偶像」的年輕人，詹仁雄說，「我們大人得創造出這個條件、機會，下一代人才有辦法去把握。」