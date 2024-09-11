楊智淵被判刑9年、富察仍遭拘捕　國台辦「鬼打牆」喊會依法辦理

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台灣社運人士楊智淵因「分裂國家罪」遭中國判處有期徒刑9年、八旗文化總編輯富察（李延賀）今年3月赴中國探親後，也被中國國家安全機關以「從事危害國家安全活動」為由進行調查，國台辦發言人陳斌華今（11）日表示，楊智淵和其辯護人的權利會受到保障，但避談是否讓他自請律師辯護，僅稱家屬探視會依法辦理。國台辦發言人陳斌華週三（11）針對近期多項台海重大議題進行回應，其中提到關於遭中國法院判處構成分裂國家罪、積極宣揚「台獨」分裂主張的台灣民族黨副主席楊智淵一案，陳斌華稱判決書已經根據中華人民共和國刑事訴訟法相關規定，送達楊志淵及其辯護人。被問及是否能讓楊智淵自請律師替其辯護，陳斌華僅強調，「楊智淵和其辯護人的各項訴訟權利，都得到充分保障」，並稱「有關部門和司法機關將依法公開案件辦理、審理」，至於家屬探視相關細節，也重複稱「有關部門將依法辦理」。陳斌華表示，楊智淵案件是有關司法機關根據犯罪性質、情節和對社會危害程度，以《分裂國家罪》依法判處有期徒刑9年，剝奪政治權利3年；至於遭指控「涉嫌從事危害國家安全」的八旗文化總編輯李延賀，陳斌華則僅稱其目前身體情況良好，「有關部門將依法審理。」