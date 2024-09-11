影／大谷翔平「幻之47號」讓主場歡呼變嘆息！日媒：今永鬆了口氣

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嘆息聲從道奇體育館中傳出，洛杉磯道奇隊先發投手大谷翔平今（11）日在對上芝加哥小熊隊的比賽中打第一棒、擔任指定打席，第3打席掃出中右外野的深遠飛球，但最終遭到接殺，讓站起來的球迷感到有些掃興。根據MLB官方數據系統，在大聯盟30個主場中，在「某些棒球場」中這會是一發全壘打。在此役道奇隊以 3：1領先時，大谷翔平於第5局第3次上場打擊，面對今永昇太擊出一記中右外野深遠飛球，他似乎確信球會出去一樣，慢慢跑步並目視著彈道，球場內的球迷都已經站起來了。然而不幸的是，然而最終這一球在全壘打牆前遭到接殺，歡呼聲頓時變成了嘆息聲。根據MLB官方的數據網站「Baseball Savant」顯示的擊球詳細結果，大谷翔平這一球飛行了374英尺（約113.9公尺），擊球初速達到99.6英里（約160.2 公里）的速度擊球，持球仰角為33度，這在洋基體育場會是一發全壘打。預期的「47轟47盜」紀錄看似有望達成，卻變成了飛球被接殺，球迷們紛紛表達了失望之情，他們說：「真可惜」、「我以為它飛出去了」、「我以為是全壘打」、「今永很危險，哈哈」。就像是前一次大谷翔平掃出很有威力的界外飛球一樣，日北媒體這次也用「幻之47號（幻の47号）」來形容大谷這一次的擊球。《Full-Count》寫道：「大谷翔平幻之47號！球場從歡呼聲變成嘆息…今永翔太鬆了一口氣」。