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老虎菜鳥Montero96球壓制！投出球隊近9年首場「Maddux」完封勝

記者吳政紘/綜合報導

▲老虎菜鳥先發投手Keider Montero此戰完投9局無失分僅用96球，沒有投出任何保送。（圖／美聯社／達志影像）
▲老虎菜鳥先發投手Keider Montero此戰完投9局無失分僅用96球，沒有投出任何保送。（圖／美聯社／達志影像）
Montero一戰成名！美國職棒大聯盟（MLB)底特律老虎今（11）日在主場迎戰科羅拉多落機，老虎菜鳥先發投手Keider Montero此戰完投9局無失分僅用96球，沒有投出任何保送，完成「Maddux」完封勝（100球以內完封勝）Montero的完投完封勝，是老虎近3個賽季首場完封勝，上一次老虎有投手投出完封勝，要追溯到2021年的Spencer Turnbull。

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僅用96球就完投　Montero一戰成名

Montero此戰威風八面，整場只被擊出3支零安一壘安打，但最終都用雙殺化解，用球數更是節省，完投9局面對27人次僅用96球，且沒有投出任何保送，也讓這場比賽成為老虎近9年來首場「Maddux」完封勝，上一次老虎出現「Maddux」完封勝是2015年由David Price所創下。

Montero以23歲又152天，成為老虎近20個賽季第三年輕投出完封勝的投手，老虎隊史最年輕投出完封勝的投手是Justin Verlander，他在2006年5月22日以23歲又91天投出完封勝。

除了Montero的好投外，老虎打線此役大爆發，全場共擊出10支安打，開路先鋒Parker Meadows本場比賽3支2，包含一轟，打回3分打點，另選到2次保送，Riley Greene同樣繳出3支2，進帳3分打點，老虎目前以74勝71敗，在美聯外卡排名第四，與排名第三的雙城有3場勝差。

何謂麥克達斯（Maddux）？

麥達克斯（英語：Maddux）是一項用來計算投手完封投球數的賽伯計量學數據，只要一名投手可以投出一場9局以上的完封勝，且球數不超過100球，即完成一次麥達克斯。

由於目前大聯盟完成最多次該數據的選手就是控球大師葛瑞格·麥達克斯（Greg Maddux），因此該數據以他來命名。


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