棒球最美畫面！今永昇太、大谷翔平溫馨互動　大谷火力徹底被封鎖

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洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，這場比賽吸引全球棒球迷的目光，不僅是兩強對決，同場更有4名日本球員，包含道奇大谷翔平、山本由伸，以及小熊隊的今永昇太與鈴木誠也，其中今永昇太在對決大谷翔平前特別摸帽致意，大谷則用微笑回應，畫面頓時變得溫馨。在比賽開始前，今永昇太向他日本國家隊隊友大谷翔平致意，隨後的第一球，今永昇太用一顆148公里高角度速球，讓大谷擊出游擊上方高飛球被接殺。接著比賽進行到3局下，出現一個有趣的小插曲，當大谷翔平準備上場打擊時，今永昇太在投手丘上發現PitchCom裝置出現異常，導致比賽稍微中斷。在確認裝置問題後，今永昇太將食指輕觸帽簷，再次向大谷和道奇隊休息室致意。比賽恢復進行後，今永昇太先投出一顆滑球讓大谷翔平揮空，最後在第4球滑球成功引誘大谷出棒，敲出一壘方向滾地球，形成雙殺打，道奇隊攻勢遭到瓦解。此戰今永昇太表現出色，雖然主投7局被扛出3支陽春全壘打，但成功壓制大谷翔平，讓他在整場比賽中未能發揮，並投出4次三振，靠著打線的火力支援，順利收下本季第13勝。昨日賽前今永昇太、大谷翔平與山本由伸在球場外野進行短暫的交流，聊到如何適應美國的環境，特別是美國4個時區的時差和氣候都不同。對於來自同一時區、且習慣室內球場的日本選手來說，確實需要一些時間適應。