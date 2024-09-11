「法官」Judge連14場未開轟！陷5年最大低潮　洋基0：5遭皇家完封

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MLB紐約洋基今（11）日主場對上堪薩斯皇家，皇家先發投手Seth Lugo主投7局飆出7K，僅被敲出3安，「法官」Aaron Judge全場4支0、吞下2次三振，連14場未開轟寫下自2019年以來最長紀錄，全壘打數停滯在51轟，恐怕難以突破2019年創下的單季62轟紀錄，終場洋基0：5遭皇家完封。洋基此戰推出Marcus Stroman掛帥先發，前兩局未失分，3局上皇家靠著安打串連攻下兩分，5局上Salvador Perez敲出帶有一分打點的安打，前5局打完皇家3:0領先洋基。7局上Tommy Pham敲出陽春砲，8局上皇家靠高飛犧牲打再下一城，洋基打線本場靜悄悄，僅敲出3支零星安打，Gleyber Torres一人就包辦兩支，在攻勢未能串連的情況下，洋基終場就以0:5遭皇家完封。Judge此戰4支0，吞下2次三振，目前連14場未開轟，追平個人2019年後最長未開轟紀錄，Judge上次開轟是8月26號，對上洛磯的比賽，那場比賽Judge敲出雙響砲，本季第50、51轟一併出爐，但自此之後，Judge就進入冬眠期，連續14場比賽沒開轟。皇家先發投手Lugo主投7局飆出7K，僅被敲出3安，收下本季第16勝，賽後防禦率為2.94，WHIP1.09，目前和勇士Chirs Sale、老虎Tarik Skubal並列大聯盟勝投王，今年有望爭奪美聯賽揚獎，皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.目前繳出打擊率3成34、30轟、28盜，OPS.983的成績，有望角逐今年美聯MVP，也很有機會帶領皇家殺進季後賽。