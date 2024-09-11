「研發界奧斯卡」台灣拿下亞洲第1　工研院成為最大贏家

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一年一度的研發界奧斯卡「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）登場，台灣一舉拿下15個獎項，為亞洲第1、全球第2，又以工研院勇奪8項大獎最多，成為國內最大贏家。台灣這次在R&D 100 Awards拿下15個獎項，工研院以「衛星與5G通用軟體調適基地技術」、「MOSAIC 3D AI晶片」、「線上X光關鍵尺寸量測系統」等技術獲得8個獎項。另外，紡織所以「仿生單一材質皮革」、「菌絲皮培育系統」等3項技術獲獎；資策會及金屬中心則分別獲得2個獎項及1個獎。工研院院長劉文雄受訪表示，工研院這次R&D 100 Awards得獎了8個獎很開心，得獎技術都環繞最近熱門議題，如3D AI晶片。工研院這次得獎項目也與涉及到AI應用技術，如「轉爐出鋼製程數位雙生系統」，就輝達（NVIDIA）所提的「數位孿生」（Digital twin）有關。經濟部長郭智輝日前提到，經濟部結合工研院能量，未來有機會讓台灣4年內成為AI應用的前3名。他今（11）日出席「2024 R&D 100 Awards獲獎記者會」時受訪重申，為了讓台灣AI產業可以有所提升，有兩個策略。第一是經濟部將提高《產業創新條例》第10條之1的投資抵減，支出金額從10億元調升至18億元，讓產業把環境數位化、低碳化做好。其次，經濟部要培養國內相關人才並擴大AI應用市場。郭智輝提到，AI軟體至少要有5000萬人支撐，因此台灣將會結合日本九州、菲律賓呂宋島及台灣本身人口來建立千萬市場。郭智輝總結，台灣這次可以達到歷年最高榮耀，但相信未來還會有很多機會再創造更高成就，期望明年在劉文雄帶領下能夠再創佳績；工研院最大目標就是「把研發產品產業化」，面對日新月異的科技產業一定要投入很多經費，比喻研究發展就像打棒球一樣，「不一定每一次揮棒都可以打出安打」，但也不能吝於出棒。