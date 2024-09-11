質疑姚立明法學經歷不足！時代力量喊話：賴清德應主動撤回提名

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總統府日前公佈了大法官提名名單。時代力量今（11）日質疑提名任司法院副院長的姚立明法學經歷不足，並呼籲賴清德總統重新考慮姚立明教授的大法官提名。時代力量表示，提名大法官是總統的權力，時代力量對此表示尊重。然而，姚立明的簡歷顯示，其學術著作僅有14篇期刊文章，實務經驗也僅限於擔任立法委員及總統競選總部主委。相比於大法官所需的法學經歷，無論是在學術上還是實務上，姚立明的資歷均無法稱得上「資歷豐富」。時代力量指出，根據《司法院組織法》被提名人資格的規定，姚立明僅符合「研究法學富有政治經驗，聲譽卓著」的條件。然而，這樣的條件是否足以支持一位能夠肩負憲法解釋重任的大法官？這是否在暗示，法學經歷的深厚程度並非選擇大法官的主要標準，而是偏向於政治立場的考量？時代力量提醒，大法官不僅僅是憲法解釋的負責者，更是司法獨立與超然的象徵。如果僅憑政治經歷豐富來選擇大法官，可能會被視為酬庸，並且傷害台灣人民對於司法公信力的信任。時力說明，提名並非無法撤回。8年前，蔡英文總統曾主動撤回司法院正副院長提名，以平息相關爭議。賴清德也可借鑒此例，主動調整爭議人選，別讓司法公信力遭到重創。時力呼籲賴清德，慎重考慮姚立明的大法官提名，為台灣司法體系的獨立與公正負責。