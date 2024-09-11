iPhone 16預購！46萬博士YTR喊「寧可等Samsung」　關鍵1原因公開

美國蘋果公司（Apple Inc.）2024秋季發表會10日凌晨登場，眾所矚目的iPhone 16全系列4機型一次公開，全部維持和上一代相同的售價，沒有漲價，最低2萬9900元入手（iPhone 16 128GB）。果粉熱烈討論換機之際，擁有46萬訂閱的博士級YouTuber（YTR）阿淇博士卻揭關鍵1原因，讓她完全沒有換機買iPhone 16的慾望，大喊：「我寧可等Samsung！」
🟡iPhone 16系列預購、開賣日
預購日：9月13日晚間8時
開賣日：9月20日開賣
YouTuber「阿淇博士 Dr. Achi」是生活在美國的化工博士，頻道擁有43位訂閱者，經常分享家電、居家、鍋具等生活知識。阿淇博士目前使用的手機為iPhone 15 Pro Max，平均每3年換1次手機，她日前在臉書分享，指出先生是划算星人性格，兩人的手機一直都是跳來跳去，iPhone、Samsung、Google Pixel 都用過，直言：「其實現在切換Apple/Android 真的滿方便的。不要太忠誠，選擇反而多。」
她說因為多數朋友還是推薦iPhone，因此在去年購入iPhone 15 Pro Max，沒想到卻是惡夢開始，直言出現「錄影會當機，自動定格變成照片」、「影片切換鏡頭會震一下，變成不能用」、「IG 修圖有bug，上傳顏色大跑掉」、「 IG 上傳story會彷彿被鬼附身，自動播放沒上傳的影片聲音」等4大狀況，讓她懷疑拿到機王，大喊想退貨。
Samsung Utra／iPhone拍照PK 她揭Apple手機2敗筆
後來，阿淇的先生買了Samsung 23 Ultra，讓她大為驚豔，「那個拍照、錄影的效果，太驚人。顏色好看免調、焦距抓的剛剛好、遠景拍起來超清晰」。不過，她也說，當然iPhone也有優點，像是重回Apple Pay跟Face ID滿方便的。
阿淇認為，亞洲人多半偏好明亮、微微美肌的風格。美國人則喜歡連毛孔都拍的清清楚楚。因此對比之下，同樣的光線、景與人，iPhone比起Samsung有兩大敗筆。
📍顏色超暗、景物不清楚
📍人眼袋超重、皮膚超粗糙
她認為，兩機照片差異不算是手機的問題，而是審美差異，連忠誠的果粉朋友看到照片，都嚷著要跳槽。她也說，「聽說Ultra 24 更厲害。明年初我們應該會買25試試看」，推薦愛拍照與錄影的人，可以試試Samsung Ultra系列。
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YouTuber「阿淇博士 Dr. Achi」是生活在美國的化工博士，頻道擁有43位訂閱者，經常分享家電、居家、鍋具等生活知識。阿淇博士目前使用的手機為iPhone 15 Pro Max，平均每3年換1次手機，她日前在臉書分享，指出先生是划算星人性格，兩人的手機一直都是跳來跳去，iPhone、Samsung、Google Pixel 都用過，直言：「其實現在切換Apple/Android 真的滿方便的。不要太忠誠，選擇反而多。」
她說因為多數朋友還是推薦iPhone，因此在去年購入iPhone 15 Pro Max，沒想到卻是惡夢開始，直言出現「錄影會當機，自動定格變成照片」、「影片切換鏡頭會震一下，變成不能用」、「IG 修圖有bug，上傳顏色大跑掉」、「 IG 上傳story會彷彿被鬼附身，自動播放沒上傳的影片聲音」等4大狀況，讓她懷疑拿到機王，大喊想退貨。
Samsung Utra／iPhone拍照PK 她揭Apple手機2敗筆
後來，阿淇的先生買了Samsung 23 Ultra，讓她大為驚豔，「那個拍照、錄影的效果，太驚人。顏色好看免調、焦距抓的剛剛好、遠景拍起來超清晰」。不過，她也說，當然iPhone也有優點，像是重回Apple Pay跟Face ID滿方便的。
阿淇認為，亞洲人多半偏好明亮、微微美肌的風格。美國人則喜歡連毛孔都拍的清清楚楚。因此對比之下，同樣的光線、景與人，iPhone比起Samsung有兩大敗筆。
📍顏色超暗、景物不清楚
📍人眼袋超重、皮膚超粗糙
她認為，兩機照片差異不算是手機的問題，而是審美差異，連忠誠的果粉朋友看到照片，都嚷著要跳槽。她也說，「聽說Ultra 24 更厲害。明年初我們應該會買25試試看」，推薦愛拍照與錄影的人，可以試試Samsung Ultra系列。
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