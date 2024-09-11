《媽媽朋友的兒子》丁海寅、庭沼珉傳假戲真做！同遊峇里島曝內幕

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▲庭沼珉在IG分享許多和丁海寅的合照。（圖／翻攝自庭沼珉IG）

丁海寅、庭沼珉合作韓劇《媽媽朋友的兒子》，劇中兩人擦出的火花讓許多粉絲都敲碗「在一起」！今（11）日有韓媒報導，兩人一同前往峇里島拍攝畫報，不過因為戲的收視率沒有很高，卻還安排男女主角出國拍畫報，讓人不免猜想他們是不是有機會譜出戀曲，丁海寅之前也說，對於會不會交往不做任何評論，但和庭沼珉的CP感是「史上最棒」。根據韓媒報導，丁海寅和庭沼珉飛往峇里島拍攝畫報，但因為《媽媽朋友的兒子》更新到第8集，收視率普普，尤其最新兩集，兩人在劇中的關係毫無進展，庭沼珉的前未婚夫還出來攪局，第8集尾聲還扯出庭沼珉曾罹患胃癌，切除70%的胃，看來她還得瞞著男主角好一段時間，劇情節奏讓部分觀眾喊「太拖了」！由於業界人士表示，一般來說會在開播之前安排男女主角同行的行程做宣傳，但眼看戲都要播完，卻還去國外工作，實屬罕見，也有傳言兩人假戲真做。事實上，丁海寅之前曾透露，在拍片現場庭沼珉就很常跟他開玩笑，「她很值得信賴、依賴，但又會對我開玩笑，搔我癢，讓我無法靜下來。」對於交往可能，丁海寅並未否決，「我不會做出任何評論，但片場的感覺是史上最棒。」關於劇情節奏受到抨擊，丁海寅先前也曾提醒大家要看到後半部，甜蜜的場面會「多到不能再多」要大家期待。日前舉辦發布記者會時，主持人請2人分享對彼此感到心動的時刻，丁海寅也說，「庭沼珉的笑容既爽朗又有活力。」令他十分心動」。庭沼珉則回應，「歐巴（丁海寅）會非常細心地確認我的狀態，在現場真的非常感謝他，很溫暖，通常會問我：今天怎麼樣？有睡好嗎？狀態如何？總是非常親切的詢問我。」現場散發甜蜜氛圍，引發粉絲討論。