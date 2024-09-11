巷仔內／升級卡關、操作成本高　幻象戰機是否汰除空軍傷腦筋

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空軍新竹基地第二聯隊1架幻象2000型單座型機（編號2047）昨（10）日晚間由新竹基地起飛實施夜間訓練時，疑似發動機故障失事墜海，機上飛官謝沛勳上尉獲救生還，這是繼2022年3月之後再傳幻象機因機件故障失事。幻象2000戰機由於法方消極配合升級、操作費用昂貴等因素，讓空軍面臨該升級或是該淘汰的兩難局面。1980年代由於空軍F-104、F-5E/F等主力戰機日漸老化，空軍開始尋求新一代戰機，除了自製F-CK-1經國號（IDF）戰機外，也開始向外尋找新一代戰機。1989年天安門事件發生後，中國與西方國家關係緊張，時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。採用三角翼設計的幻象2000戰機由於具備優異的爬升與中高空性能，因而取代F-104戰機，部署於新竹空軍基地，擔任北台灣空域攔截任務。我國採購的幻象2000-5型戰機搭配的RDY雷達，擁有多種對地/空作戰模式，能夠同時追蹤8個目標，可一次發射4枚雲母（MICA）中程空對空飛彈攻擊，成軍初期是空軍三款新主力戰機中，戰力最強者。但是空軍購買幻象2000戰機僅購買空對空武器，並無其他精準對地攻擊武器，因此無法擔任對地攻擊任務。僅管性能優異，但是幻象2000的維護與操作費用卻比F-16跟國產IDF經國號戰機高昂。根據空軍2010年公布數據，幻象2000每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元、經國號戰機的25萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元，每小時操作成本幾乎與美軍最新型的F-35A戰機相當。幻象2000與F-16為市場競爭同級機種，但由於幻象2000戰機問世的時間較F-16晚，價格也高出F-16許多，空軍1990年代購買幻象機每架約6000萬美金，F-16約3000萬美金，因此銷售狀況遠不如F-16。因此，全球僅賣了600多架幻象2000就停產，而F-16生產了超過4500架，且生產線仍未停止。西方戰機平均使用壽限為30年，往往服役15年之後就必須進行延壽升級。在數量過少的情況下，只有原廠製造商達梭公司有提供升級方案，因此升級幻象機費用並不便宜。我國儘管有意願升級幻象機，但法方由於政治因素、不滿幻象2000佣金案我國提訴訟等因素，消極配合不願意協助升級。以印度升級幻象2000H型戰機為例，2011年每架戰機的升級成本達16.7億盧比（約5.9億元新台幣），在通貨膨漲下，未來空軍若要對幻象2000戰機作機體延壽、航電系統升級，金額恐高於印度。空軍向美國新購66架F-16V，未來陸續返台後，幻象機是否會除役令引發關注。新購F-16V戰機將部署於台東志航基地，預計需要110名飛官與1000名地勤人員，面對如此龐大的人力缺口，以及可能面臨高昂的升級費用，空軍恐需認真思考是否該封存或是汰除幻象2000戰機。