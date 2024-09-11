達比修生涯201勝追平野茂英雄！日投史上排第二 　教士7:3勝水手

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達比修有追平野茂英雄！美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊今（11）日在客場迎戰西雅圖水手，日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，但他不願意在這時間因個人事務影響球隊，不過達比修有在睽違98天後復出，上一場4日對戰老虎隊，這場則是「中5日」(投球間隔5天）後再次出賽，不過他首局就被第2局達比修有又被Luke Raley轟出一發陽春彈，但達比修有之後3局都順利安全無失分，表現中規中矩。隊友則是在3局上由Fernando Tatís Jr.轟出一發三分砲回擊逆轉，或許是獲得隊友援護，達比修有越投越穩，3局遇到一、二壘有人局面，他安全解決對手。並且連續狂飆150公里以上直球三振Julio Rodríguez以及主砲Randy Arozarena，達比修有雖然4局被Jorge Polanco敲出安打上壘後，但他隊友Fernando Tatís Jr.利用雷射肩傳球觸殺成功。雖然達比修有又被Víctor Robles擊出二壘安打後盜上三壘，但Rodríguez擊出三壘滾地球出局，達比修也辛苦拿到勝投資格。教士隊在Manny Machado開轟帶領下，終場以7:3贏球。這是達比修有自5月20日對戰勇士隊以來，所拿到的勝投，本季5勝3敗，追平野茂英雄生涯美日合計201勝的大紀錄，下一步達比修有要挑戰黑田博樹的203勝紀錄。