馬郁雯爆1500沈慶京密帳　黃光芹諷「大嘴巴記者」揭她最大破綻

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到羈押禁見，三立新聞記者馬郁雯爆出柯文哲被檢調搜到USB密帳「1500沈慶京」，疑似柯文哲收1500萬元，馬更指自己經營相關路線7年，對消息來源200%相信。資深媒體人黃光芹諷，這種大嘴巴記者，聽了什麼就拿去報，還輕易地把消息來源給賣了，真不明白為何沒有斷線，還可以養7年的線，並獲得對方百分之2萬的信任？是當全台灣資深的司法記者都全死光了，唯獨她傲然獨立。馬郁雯日前三立節目中指出，獨家掌握到內容連柯文哲記帳格式都有，內容寫到的「1500」絕對不是時間，因為其實是寫「1500萬」，她表示自己對相關內容非常篤定，因為自己經營檢調線至少7年，在得知消息後還去跟不同人進行查核。黃光芹說，這個自以為權威的記者，說「這個人」給了她一條大獨家，而這個不能說是誰的人，百分之2百信任她，信任到她直接可以把「消息來源」曝光，直指他來自偵查不得公開的檢調，也不會害到他。還犯蠢地說，反正偵查不公開沒有約束媒體。黃光芹表示，這種大嘴巴記者，聽了什麼就拿去報，還輕易地把消息來源給賣了，真不明白為何沒有斷線，還可以養7年的線，並獲得對方百分之2萬的信任？是當全台灣資深的司法記者都全死光了，唯獨她傲然獨立。黃光芹也提到，這條什麼證據都沒拿出來的大獨家，最大的破綻是，聽了對方說了什麼之後，還可以向「不同的人」查核。想必她一定獨家查核了柯文哲或沈慶京，才得到這條獨家中的大獨家，足以請三立電視台幫她報獎了。