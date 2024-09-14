民眾黨今嘉義開講黃國昌也會到！張啓楷：場地不大、傾聽民意

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民眾黨繼8日台北濟南路2萬人大集會、昨天新莊集會力挺黨主席柯文哲之後，今（14）日將轉戰嘉義跟屏東開講。主辦嘉義場的立委張啓楷表示，這場開講因租借場地南順宮並不大，預估是200人參與，重點在深入地方傾聽民意。至於是否會邀請其他黨派人士站台？張啓楷則回應，知名韓粉陳清茂、政治評論員毛嘉慶都會到場。民眾黨全台開講第一站台北活動結束後，雙北以外的地方首站是今天下午2時30分在嘉義市南順宮「大嘉開講」，下午3時屏東也有一場。而嘉義場除了主辦的立委張啓楷之外，黨團總召、黨內巨星黃國昌也會到場。由於台北濟南路集會聚集2萬小草，獲得成功，外界也好奇雙北以外的地方開講會吸引多少人到場？張啓楷指出，由於場地不大，初步預估是200人。他並強調，除了台北大型集會之外，原本民眾黨就預計會舉行中、小型各式活動，目的是要讓社區鄰里了解民眾黨的主張，傾聽基層民意。至於會不會有像台北站馬英九基金會執行長蕭旭岑這類其他黨派大咖到場？張啓楷則未正面回應，僅表示包括知名韓粉陳清茂、政治評論員毛嘉慶都會來跟大家說話。黨內除了黃國昌之外，包括黨秘書長周榆修、中央委員林富男跟中評會主委李偉華等黨應變小組要角也都會到。