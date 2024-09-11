「新新併換股比例改0.8？」新光金大股東林伯翰提3問題質疑台新金

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「新新併」備受各界矚目，原新光金與台新金董事會達成合意併購共識，以換股方式合併，但中信金有意「搶親」後，也讓新新併再傳變數。面對中信金來勢洶洶，台新金、新光金昨（10）日傳擬召開臨時董事會調高換股比例，這也讓新光金大股東林伯翰於董事會前發文，並提3個問題質疑，並批若沒有中信金出現，台新金是不是打算用不合常理的低價來合併新光金？新光金與台新金於8/22同步召開董事會，決議以「換股方式」合併，台新金將以0.6022股普通股，換得新光金1股普通股，若以當日的股價換算下來，相當於台新金可以11.32元折價併新光金。但此消息一出後，中信金隨即宣布有意「搶親」將以公開方式收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股，換發中信金0.3132股普通股、以及現金4.09元，並在8/26向金管會遞件，9/4金管會通知補件。中信金此舉讓「新新併」再添變數，為了避免因價差而使金管會傾向同意中信金公開收購，並且期望爭取更多小股東、外資支持通過合併案，台新金、新光金昨日傳出今日下午將召開臨時董事會，將調高換股比例價格。若以目前新光金及台新金公告的換股比例為「1：0.6022」，昨日台新金收盤價18.8元估算，新光金併購價為11.32元，但若換股比例調高到「1：0.8」，那麼新光金併購價落在15.04元，也就直接超過中信金宣布的公開收購價每股14.55元。然而，新光金、台新金臨時董事會還沒召開，林伯翰今日在董事會前就於臉書發文，並一口氣提出3個問題表示，之前台新金一直打壓新光金的價值、阻礙新光金現金增資，又打著親情及DNA強迫娶親，若沒有白馬騎士中信金出現，新光金不就是趕鴨子上架成待宰羔羊，直指「台新金不就是以6折超低價合併新光金？」。林伯翰再問，新光金及台新金召開臨時董事會，換股比例可從0.6022改為0.8，若今天可以隨意提高換股比例，那麼當初是不是就打算用不合常理的低價來合併新光金？同時針對新光金董事會批評指出，8/22當天，董事會背書同意以0.6022股與台新金合併案的董事及獨立董事，是否已經背信及沒有盡到善良管理人責任。林伯翰最後問，提高換股比例真的有利於台新金的發展？又或是打腫臉充胖子，令人擔心重演彰銀事件。他指出，或許0.6022換股比例，才是真的保護台新金全體股東的權益，但為了少數人利益而提高30%出價，可能造成台新金股價或股東權益損失，到頭來得不償失。1、如果沒有中信金出現台新金不就是以六折超低價合併新光金？之前一直打壓新光金的價值與阻礙新光金現金增資，如今又打著親情及DNA來強迫娶親是何道理。如果沒有白馬騎士中信金的出現？那個新光金不就是被趕鴨子上架成為待宰的羔羊嗎？2、換股比例0.6022如果可以改為0.8？那麼當初就是打算用不合常理的低價來合併新光金？俗話說蹭你病要你命、如果今天可以隨意提高換股比例？那麼當初 8/22（四）董事會背書同意以0.6022換股與台新金合併案的董事及獨立董事是否已經背信及沒有盡到善良管理人的責任呢？3、提高換股比例之後真的有利台新金的發展？打腫臉充胖子令人擔心重演彰銀事件？為了台新金全體股東的權益或許0.6022換股比例才真的是保護全體台新金的股東權益、為了少數人的利益而提高30%的出價！可能造成台新金股價或者是股東權益的損失？到頭來得不償失。