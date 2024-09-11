幻象戰機失事飛官獲救！林憶君：訓練有風險、人平安最重要

我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹空軍基地二聯隊1架編號2047的單座幻象2000戰機，由上尉飛官謝沛勳駕駛，昨(晚執行夜航訓練於晚間八時五分起飛後，在新竹南寮西南方16點7浬外海處，疑似發動機故障而失去動力，並於8時35分失事墜海。飛行員謝沛勳跳傘逃生，於晚間10時許獲救。民眾黨立委林憶君表示，訓練有一定風險，人平安最重要。林憶君表示，夜間航行是實戰化訓練不可或缺的一環，訓練本來就存在一定風險，人平安是最重要的；這次戰機失事多虧有空軍、海巡、空勤總隊等專業救難單位在最短時間內動員搜救，加上還算平穩的海象與溫暖的水溫，對搜救都有幫助。林憶君進一步說明，幻象戰機所配備的馬丁貝克零零彈射座也是讓謝沛勳成功獲救的關鍵之一，這款彈射座椅雖然昂貴，但是能在任何高度、速度彈射，也有自動定位發報器，在關鍵時刻能救命，絕對是一筆必要的投資。至於戰機失事原因，林憶君表示，飛安事故不外乎人為、機械與天氣問題，具體原因應該等專業單位調查結果，外界不應多做臆測。