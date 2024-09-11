金鐘獎入圍／吳慷仁、傅孟柏爭視帝！「國民男友」劉俊謙也入圍

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▲劉俊謙成為新一代國民男神。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎今（11）日公布入圍名單，男主角獎由吳慷仁《有生之年》、柯叔元《女兒大人加個賴》、傅孟柏《美食無間》、曾敬驊《不良執念清除師》、劉俊謙《此時此刻》共同搶奪。吳慷仁在《有生之年》中飾演高家大哥，該劇還有張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友及謝展榮等人演出。這部從家為核心出發的故事，主角「高家」成了重要場景。傅孟柏在《美食無間》中飾演警察朱坡，自然的演技受到觀眾喜愛，而該劇是由奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造，耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》以漫畫感的喜劇手法包裝失親、道別等議題，首週播出就獲得亮眼迴響。首週播出的劇情中「蒲一永」曾敬驊在車禍甦醒後不小心引來第一隻執念怪物，「喪屍」姚淳耀尋求幫忙，還被警察「陳楮英」宋芸樺鎖定的成為頭號嫌疑犯，精湛演技一致獲得頻審認可。劉俊謙在《此時此刻》中飾演聽障外送員，和郭雪芙譜出戀曲，Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事，劉俊謙也因為該劇，成為國民男友。