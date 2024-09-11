甲章是別人蓋？王世堅批柯文哲「政治版妙禪」：為何不敢告

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城圖利案，柯文哲妻子陳佩琪替柯文哲抱屈，強調公文是由時任副市長彭振聲蓋甲章通過，柯文哲根本不認識都委會委員。對此，民進黨立委王世堅批評，他過去稱柯文哲是「政治版的妙禪」，就是要他卸下光環、走下神壇；他也認為，若「甲章」真如柯文哲他們所言完全不知情，柯文哲就去告彭振聲啊，「如果沒違法，為何不敢告？」王世堅表示，他過去就稱呼柯文哲是「政治版的妙禪」，要他卸下光環，走下神壇、走入人間，而不是要小草像膜拜教主一樣膜拜他，「圖利社會大眾、市民是對的，但柯文哲是圖利特定財團，是錯的、是違法的！」王世堅質疑，如果「甲章」如柯文哲他們所言，完全不知情，那柯文哲就去告彭振聲，如果沒違法，為何不敢告呢？因為他們很清楚，依慣例甲章授權給被委託的人，有任何錯誤，委託人柯文哲也是要概括承受，「不知情都要負責了，更何況柯文哲完全知情！」至於媒體報導，檢廉在柯文哲家中搜出一只USB隨身碟，內有「神秘帳冊」記載「2022/11/1 沈慶京 1500」，王世堅說，「1500」經查證沈慶京與柯文哲當天各有行程，所以絕不是兩人碰面的時間，很清楚這是金額，況且查到多家公司名、人名，例如250這類數字，總不會是凌晨2時50分碰面。