國台辦稱對賴清德不容忍、不姑息　又安撫台商「絕不會冤枉好人」

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中國近來接連發布懲治台獨新規、新設「懲獨」專題欄目，還多次點名「台獨頑固份子」，國台辦發言人陳斌華今（11）針對近期多項台海重大議題進行回應時，特別提到自賴清德就任以來，「頑固堅持台獨立場、嚴重破壞台海和平穩定」，稱絕不容忍姑息，另一方面又安撫怕被亂舉報的台商們，每條線索都會認真核查甄別，「絕不冤枉任何一個好人」。賴清德執政超過百日，國台辦發言人陳斌華週三（11）批評，賴清德自上台以來，「頑固堅持台獨立場，極力鼓吹分裂謬論，嚴重挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定」，還說「我們決不容忍、決不姑息」。他提到，兩岸關係根基在民間，動力在人民，「儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但今（2024）年以來兩岸各領域交流合作沒有停、沒有斷、沒有少，上半年兩岸人員往來同比增長99.5%，大陸新設台資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%。這再次證明，任何勢力都無法改變兩岸同胞走近走親的願望，無法阻擋兩岸關係向前發展的勢頭」。陳斌華強調，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「台獨是禍害、是絕路，成不了事、翻不了天，我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何台獨分裂圖謀。『台獨』勢力膽敢鋌而走險，我們將採取一切必要措施予以堅決、徹底粉碎！」不過另一方面，由於日前國台辦公布了「懲獨專欄」和舉報專線，不少在中國經營的台商也開始擔憂出現隨意檢舉的問題，有意撤離中國，對此陳斌華也安撫表示，該專線只針對極少數台獨份子，也會合法依法依規處理，「絕對不會冤枉好人，也不會放過任何台獨份子」。他要台商安心，「對於收到的線索，將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數台獨頑固份子及其分裂活動」，同時也解釋「開設舉報台獨頑固份子郵箱是懲治頑固台獨份子，以及極少數涉獨言行，謀獨活動猖獗的台獨頑固份子，煽動成分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。」