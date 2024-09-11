PS5 Pro優缺點一次看！「賣2萬5沒光碟機」被罵翻　3C達人也喊貴

PS5 加強版主機「PS5 Pro」11月將在全球推出，台灣售價為2萬4280元，9月26日起開放預購，11月7日上市，價格一出震驚全球，比起 PS5 目前官方定價1萬3580元，眾人紛紛直呼Sony把玩家當成「盤子」，對此3C達人廖阿輝認為「只能說Sony真的很敢定價，但現今遊戲對硬體設備要求越來越高，值不值得買，還是取決於看個人需求和考量。」
PS5 Pro 賣到2萬5 3C達人：價格確實偏貴
談及 PS5 Pro 的價格，廖阿輝坦言「數字上確實有點偏高」，不過他強調，如果很要求遊戲體驗，PS5 Pro 價格比起組一台 PC 還是更加親民，換個角度想，要買好一點的電腦，大家都會想買4070的顯示卡，但一張4070顯示卡的價格，其實就可以買一台 PS5 Pro ；當然還是有人覺得「單純買一台遊戲機要花2萬5很不值得，所以每個人想法不同，但 PS5 Pro 沒有到完全不推薦買的地步。」
PS5 Pro目的不是取代PS5 不是非買不可
廖阿輝提到，目前看來， PS5 Pro 推出後並不會取代 PS5 的地位，而是兩者併行銷售，在 Sony 的發表會中，官方只提及 PS5 Pro 有「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」，其它硬體和 PS5 的差別都未說明，因此這部分需要等實機上市後去做拆解，才能進一步分析。
目前 Sony 只說明，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度提高45%，並透過更強大的「光線追蹤」處理系統，讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍，硬碟容量升級至 2TB；包含「PS5 Pro Game Boost」功能，遊玩並增強8500多款 PS4 遊戲的解析度。
廖阿輝也說道，近期3A大作對畫面要求越來越高，例如使用 UE5 （虛幻引擎5）的遊戲，搭配家中比較好的螢幕時，想兼顧遊戲順暢度又保有4K畫質就顯得有些吃力，所以 PS5 在《黑神話：悟空》之後、2050遊戲大年之前發表 PS5 Pro，有一定的原因。
有 PS5 就不會買 PS5 Pro？3C達人：不一定
回顧2016年 PS4 Pro 上市時，有數據顯示多數購買者都是 PlayStation 的新用戶，表示原先有 PS4 的玩家幾乎都認為無需升級，對此廖阿輝認為，這樣的現象在 PS5 Pro 不一定會發生；在大作越來越多，遊戲品質飛速成長的前提下，原先有 PS5 的玩家很有機會為了追求極致的遊戲體驗去購買。
針對原先沒有 PS5 又想購買的玩家，廖阿輝強調，「絕對不是無腦買 PS5 Pro 就好了，更多還是要看自己想玩什麼遊戲，以 Sony 本家製作較好的遊戲來說，其實用 PS5 跑就很夠了， PS5 Pro 現階段還是針對較極端的遊戲，例如《黑神話：悟空》這類」。最後建議玩家，還是要「瞭藉自己的需求，再去決定是否購買、評斷產品價值。」
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談及 PS5 Pro 的價格，廖阿輝坦言「數字上確實有點偏高」，不過他強調，如果很要求遊戲體驗，PS5 Pro 價格比起組一台 PC 還是更加親民，換個角度想，要買好一點的電腦，大家都會想買4070的顯示卡，但一張4070顯示卡的價格，其實就可以買一台 PS5 Pro ；當然還是有人覺得「單純買一台遊戲機要花2萬5很不值得，所以每個人想法不同，但 PS5 Pro 沒有到完全不推薦買的地步。」
PS5 Pro目的不是取代PS5 不是非買不可
廖阿輝提到，目前看來， PS5 Pro 推出後並不會取代 PS5 的地位，而是兩者併行銷售，在 Sony 的發表會中，官方只提及 PS5 Pro 有「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」，其它硬體和 PS5 的差別都未說明，因此這部分需要等實機上市後去做拆解，才能進一步分析。
目前 Sony 只說明，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度提高45%，並透過更強大的「光線追蹤」處理系統，讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍，硬碟容量升級至 2TB；包含「PS5 Pro Game Boost」功能，遊玩並增強8500多款 PS4 遊戲的解析度。
廖阿輝也說道，近期3A大作對畫面要求越來越高，例如使用 UE5 （虛幻引擎5）的遊戲，搭配家中比較好的螢幕時，想兼顧遊戲順暢度又保有4K畫質就顯得有些吃力，所以 PS5 在《黑神話：悟空》之後、2050遊戲大年之前發表 PS5 Pro，有一定的原因。
有 PS5 就不會買 PS5 Pro？3C達人：不一定
回顧2016年 PS4 Pro 上市時，有數據顯示多數購買者都是 PlayStation 的新用戶，表示原先有 PS4 的玩家幾乎都認為無需升級，對此廖阿輝認為，這樣的現象在 PS5 Pro 不一定會發生；在大作越來越多，遊戲品質飛速成長的前提下，原先有 PS5 的玩家很有機會為了追求極致的遊戲體驗去購買。
針對原先沒有 PS5 又想購買的玩家，廖阿輝強調，「絕對不是無腦買 PS5 Pro 就好了，更多還是要看自己想玩什麼遊戲，以 Sony 本家製作較好的遊戲來說，其實用 PS5 跑就很夠了， PS5 Pro 現階段還是針對較極端的遊戲，例如《黑神話：悟空》這類」。最後建議玩家，還是要「瞭藉自己的需求，再去決定是否購買、評斷產品價值。」