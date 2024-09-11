PS5 Pro優缺點一次看！「賣2萬5沒光碟機」被罵翻　3C達人也喊貴

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▲3C達人指出， PS5 Pro 價格偏貴，但比起組一台好的電腦玩遊戲，仍是較經濟實惠的選擇。（示意圖／取自pixabay）

▲PS5 加強版主機「PS5 Pro」將在全球上市，主要針對需求較高的3A遊戲大作推出。（圖／Sony Blog）

▲PS5 Pro 和 PS5 仍會同步銷售，玩家需視個人需求，選擇適合自己的機型 。（圖／NOWnews資料照）

PS5 加強版主機「PS5 Pro」11月將在全球推出，台灣售價為2萬4280元，9月26日起開放預購，11月7日上市，價格一出震驚全球，比起 PS5 目前官方定價1萬3580元，眾人紛紛直呼Sony把玩家當成「盤子」，對此3C達人廖阿輝認為談及 PS5 Pro 的價格，廖阿輝坦言「數字上確實有點偏高」，不過他強調，如果很要求遊戲體驗，PS5 Pro 價格比起組一台 PC 還是更加親民，換個角度想，當然還是有人覺得「單純買一台遊戲機要花2萬5很不值得，所以每個人想法不同，但 PS5 Pro 沒有到完全不推薦買的地步。」廖阿輝提到，目前看來， PS5 Pro 推出後並不會取代 PS5 的地位，而是兩者併行銷售，在 Sony 的發表會中，官方只提及 PS5 Pro 有其它硬體和 PS5 的差別都未說明，因此這部分需要等實機上市後去做拆解，才能進一步分析。目前 Sony 只說明，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度提高45%，並透過更強大的「光線追蹤」處理系統，讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍，硬碟容量升級至 2TB；包含「PS5 Pro Game Boost」功能，遊玩並增強8500多款 PS4 遊戲的解析度。廖阿輝也說道，，所以 PS5 在《黑神話：悟空》之後、2050遊戲大年之前發表 PS5 Pro，有一定的原因。回顧2016年 PS4 Pro 上市時，有數據顯示多數購買者都是 PlayStation 的新用戶，表示原先有 PS4 的玩家幾乎都認為無需升級，對此廖阿輝認為，這樣的現象在 PS5 Pro 不一定會發生；在大作越來越多，遊戲品質飛速成長的前提下，原先有 PS5 的玩家很有機會為了追求極致的遊戲體驗去購買。針對原先沒有 PS5 又想購買的玩家，廖阿輝強調，「絕對不是無腦買 PS5 Pro 就好了，更多還是要看自己想玩什麼遊戲，以 Sony 本家製作較好的遊戲來說，其實用 PS5 跑就很夠了， PS5 Pro 現階段還是針對較極端的遊戲，例如《黑神話：悟空》這類」。最後建議玩家，還是要「瞭藉自己的需求，再去決定是否購買、評斷產品價值。」