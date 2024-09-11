9月10日大樂透頭獎1.3億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩65組

PS5 Pro優缺點一次看！「賣2萬5沒光碟機」被罵翻　3C達人也喊貴

記者張志浩/綜合報導

▲PS5 加強版主機「PS5 Pro」11月7日將在全球推出，台灣售價為2萬4280元，9月26日起開放預購。（圖／Sony Blog）
▲PS5 加強版主機「PS5 Pro」11月7日將在全球推出，台灣售價為2萬4280元，9月26日起開放預購。（圖／Sony Blog）
PS5 加強版主機「PS5 Pro」11月將在全球推出，台灣售價為2萬4280元，9月26日起開放預購，11月7日上市，價格一出震驚全球，比起 PS5 目前官方定價1萬3580元，眾人紛紛直呼Sony把玩家當成「盤子」，對此3C達人廖阿輝認為「只能說Sony真的很敢定價，但現今遊戲對硬體設備要求越來越高，值不值得買，還是取決於看個人需求和考量。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
PS5 Pro 賣到2萬5　3C達人：價格確實偏貴

談及 PS5 Pro 的價格，廖阿輝坦言「數字上確實有點偏高」，不過他強調，如果很要求遊戲體驗，PS5 Pro 價格比起組一台 PC 還是更加親民，換個角度想，要買好一點的電腦，大家都會想買4070的顯示卡，但一張4070顯示卡的價格，其實就可以買一台 PS5 Pro ；當然還是有人覺得「單純買一台遊戲機要花2萬5很不值得，所以每個人想法不同，但 PS5 Pro 沒有到完全不推薦買的地步。」

▲年度遊戲界盛事 TGA 2023 （The Game Awards 2023，遊戲大獎）即將公布得獎名單，最佳人氣獎投票也如火如荼進行中。（示意圖／取自pixabay）
▲3C達人指出， PS5 Pro 價格偏貴，但比起組一台好的電腦玩遊戲，仍是較經濟實惠的選擇。（示意圖／取自pixabay）
PS5 Pro目的不是取代PS5　不是非買不可

廖阿輝提到，目前看來， PS5 Pro 推出後並不會取代 PS5 的地位，而是兩者併行銷售，在 Sony 的發表會中，官方只提及 PS5 Pro 有「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」，其它硬體和 PS5 的差別都未說明，因此這部分需要等實機上市後去做拆解，才能進一步分析。

目前 Sony 只說明，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度提高45%，並透過更強大的「光線追蹤」處理系統，讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍，硬碟容量升級至 2TB；包含「PS5 Pro Game Boost」功能，遊玩並增強8500多款 PS4 遊戲的解析度。

廖阿輝也說道，近期3A大作對畫面要求越來越高，例如使用 UE5 （虛幻引擎5）的遊戲，搭配家中比較好的螢幕時，想兼顧遊戲順暢度又保有4K畫質就顯得有些吃力，所以 PS5 在《黑神話：悟空》之後、2050遊戲大年之前發表 PS5 Pro，有一定的原因。

▲PS5 加強版主機「PS5 Pro」將在全球上市，台灣的上市、預購日期、價格，官方也將在今天公布。（圖／Sony Blog）
▲PS5 加強版主機「PS5 Pro」將在全球上市，主要針對需求較高的3A遊戲大作推出。（圖／Sony Blog）
有 PS5 就不會買 PS5 Pro？3C達人：不一定

回顧2016年 PS4 Pro 上市時，有數據顯示多數購買者都是 PlayStation 的新用戶，表示原先有 PS4 的玩家幾乎都認為無需升級，對此廖阿輝認為，這樣的現象在 PS5 Pro 不一定會發生；在大作越來越多，遊戲品質飛速成長的前提下，原先有 PS5 的玩家很有機會為了追求極致的遊戲體驗去購買。

針對原先沒有 PS5 又想購買的玩家，廖阿輝強調，「絕對不是無腦買 PS5 Pro 就好了，更多還是要看自己想玩什麼遊戲，以 Sony 本家製作較好的遊戲來說，其實用 PS5 跑就很夠了， PS5 Pro 現階段還是針對較極端的遊戲，例如《黑神話：悟空》這類」。最後建議玩家，還是要「瞭藉自己的需求，再去決定是否購買、評斷產品價值。」

▲Sony宣布PS5在全球多個市場同步調漲。（圖／民眾提供）
▲PS5 Pro 和 PS5 仍會同步銷售，玩家需視個人需求，選擇適合自己的機型 。（圖／NOWnews資料照）

PS5 Pro來了！台灣9/26預購、價格2萬4280元　上市日期確定公開

PS5 Pro來了！3大性能強化「一台賣破2萬」　上市日期、外觀公開

PS5掌機來了！PlayStation Portal台灣9月開賣　售價、優缺點出爐

PS5 Pro爆料客親眼看到了！強化版「升級重點」曝光：噪音更小了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載