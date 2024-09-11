邀NVIDIA、AMD談缺才危機　經濟部：４年培育20萬海內外人才

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少子化與產業人才短缺為台灣產業發展的軟肋，長期被視為台灣經濟「五缺」的缺才問題。經濟部、教育部及國發會日前邀集輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、各大工商團體及產業公會訪談，希望可以解決我國人才問題，將台灣打造成「經濟日不落國」。據國發會的推估，預估2028年，國內缺口約35萬人；2030年，我國勞動力市場將面臨約48萬的人力缺口。經濟部8月調查，約2.4萬家企業中有超過千家企業表示對外國人才需求殷切，提出約5千名人才需求。經濟部長郭智輝今（11）日再表示，他期望「2＋4」能夠在1年收到2.5萬個僑外生，4年可以有10萬個海外人才，再加上國內10萬的培養人才，合計可以在4年內培育出20萬位人才。經濟部、教育部及國發會9日邀集工總、商總、電電公會、電腦公會、半導體協會等21家產業公協會，以及NVIDIA、AMD、微軟（Microsoft）、英飛凌（Infineon）及台達電等11家國內外業者，針對少子化與產業人才缺乏的挑戰提出對策。會後各部會將提出短中長期策略，第一階段將由經濟部與教育部合作，規劃產業別精準媒合，協助企業留用在台國際人才，並將協助國際生認識職場，進一步訓練符合企業需求的專業能力，擴大國際生留台。中長期規劃則由「2＋4人才培育計畫」，也就是針對東南亞國際生規劃客製化課程，並透過補助吸引來台就學2年，後留台工作4年或2年。