中秋烤肉最應景！食藥署教5招「避免煙霧、燒焦」遠離致癌物

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闔家團圓烤肉已是中秋節必備活動，但食材在燒烤過程可能會產生致癌物質多環芳香族碳氫化合物(簡稱PAH)，要如何吃得更安心？食藥署提醒注意5項重點，包含選擇通風良好場所、待炭火溫度穩定不冒煙再燒烤、易出油或出水食材用鋁箔紙包覆或適當阻隔後再燒烤、難熟食材先經烹調(如蒸熟)後再進行燒烤、燒焦部分避免食用等。使用木炭或木材燒烤過程中，若燃燒不完全，變有可能生成煙霧，而這些煙霧中便很容易含有PAHs。此外，若烤肉使用肉類或烤肉醬等，因含有油脂和蛋白質，遇上燒烤的高溫產生熱裂解反應，也會產生PAHs。為了避免吃到致癌物質，食藥署提醒民眾可注意5大重點，包含1.烤肉選擇通風良好的場所，以避免吸入過多煙霧；2.應等待炭火溫度穩定不冒煙，再進行食材燒烤，減少食材接觸到燃燒煙霧的機會；3.易出油或出水的食材，建議先用鋁箔紙包覆，或是適時阻隔後再燒烤，以減少油脂或水分滴落燃料產生煙霧；4.難熟食材建議先烹調如蒸熟後，再進行燒烤，減少食材燒烤的時間，避免燒焦；5.食材燒焦部位應去除避免食用。食藥署建議，大啖烤肉的同時，也要記得均衡飲食，可以搭配各種新鮮蔬菜水果一起食用，也要多補充水分，塗刷醬料應以適量為原則，避免攝取過多的鈉及糖分。