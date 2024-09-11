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金鐘獎節目入圍不斷更新／吳宗憲雙入圍主持力尬小S、曾國城

記者羅偉如／綜合報導

▲小S徐熙娣入圍綜藝節目主持人獎。（圖／小姐不熙娣）
▲小S徐熙娣入圍綜藝節目主持人獎。（圖／小姐不熙娣）
第59屆金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心盛大登場，今年同樣分為節目類、戲劇類兩日舉行，18日節目類頒獎典禮率先揭開金鐘序幕，將由剛生完小孩的Sandy吳姍儒接下主持棒，紅毯主持則為黃豪平、木木。而本屆節目類最受矚目的就是首次擔任實境秀製作人的林心如，將與吳宗憲、曾國城、庾澄慶等綜藝大哥們抗衡，是否有機會拿獎也備受關注。

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今（11）日下午2時將公布入圍名單，節目類一直以來都競爭激烈，今年的實境類節目話題十足，有集結超多大咖明星的《光露營就很忙了》、《光開門就很忙了》，更是林心如首次製作實境秀的處女作，許多人都在關注她這次跨領域製作是否能一舉入圍？另外還有《我們這一攤》、《神秘五金行》、《天后出發吧》、《騎吧！哈林小隊》都是有力候補，當然也不能忘記由綜藝大哥們領軍的《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《綜藝大集合》、《一字千金》、《天才衝衝衝》等入圍常客，是否能繼續拿下金鐘59的門票，都是大家關注的焦點。

第59屆金鐘獎節目類入圍名單：

綜藝節目獎

▲綜藝節目獎
▲綜藝節目獎
MUSIC MAKER 音樂主理人
未來少女 NEXT GIRLZ
全明星辯論會
怪客臨門
綜藝大熱門

一般節目類節目創新獎

沈睡的水下巨人
海洋日記
換個爸媽過幾天
群山之島與不去會死的他們2
騎吧！哈林小隊

綜藝節目主持人獎

▲綜藝節目主持人
▲綜藝節目主持人
小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣
吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
曾國城、巴鈺／女王大人
澎恰恰、許效舜、苗可麗／超級夜總會

節目類導播獎

王麗卿／公視表演廳-連篇歌曲
李麗芳／MUSIC MAKER 音樂主理人
許志高／2023 hito流行音樂頒獎典禮
陳宛婷／公視主題之夜SHOW
陳美而／第18屆KKBOX風雲榜演唱會

益智及實境節目獎

▲益智及實境節目獎
▲益智及實境節目獎
TOP DOG回家
一字千金 筆武大匯
上山下海過一夜之極島台灣
滾石摘星號
騎吧！哈林小隊
 

益智及實境節目主持人獎

▲益智及實境節目主持人獎
▲益智及實境節目主持人獎
Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋／山裡來了熊孩子
王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙／我們這一攤
姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔【吳承頤】、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】／嗨！營業中
庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天／騎吧！哈林小隊
雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】／上山下海過一夜之極島台灣

節目類聲音設計獎

吳金黛、林傳智／海洋日記
卓士堯、林先敏／你的島嶼我的家2－女人島
林先敏、高偉晏／群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！ 
斐立普／MUSIC MAKER 音樂主理人
蔣震道、陳漢邦、林欣茹／紀錄觀點 那些鳥事
 

一般節目類美術設計獎

史明輝／阿甯咕大戰想像蟲！
朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威／HiHi導覽先生
吳明昇／一字千金 筆武大匯
黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮／妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組
賴德欽、鄭皓心、凌福揚／客家製譟
 

節目類燈光獎

林昭言、吳育竑、林錦昌／MUSIC MAKER 音樂主理人
柯朝璋／吉日良辰客家封
高燦坤／光露營就很忙了
陳孟緯、康盛理／毋但是思念
陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇／心 所愛的歌

兒童少年節目主持人獎

▲兒童少年節目主持人獎
▲兒童少年節目主持人獎
少年節目獎

▲少年節目獎
▲少年節目獎
青春發言人5
換個爸媽過幾天
敢動應援團
藝窺究竟

兒童節目獎

▲兒童節目獎
▲兒童節目獎
動畫節目獎

妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組
拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險
阿甯咕大戰想像蟲！
神木島/Giant Tree Island
 

生活風格節目主持人獎

▲生活風格節目主持人獎
▲生活風格節目主持人獎
Elmo【戴家昀】／拜請拜請 伯公在哪裡
王琄【王秀娟】／誰來演戲之圓桌對談
陳君瑋、蔡逸帆／Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！
視網膜【陳子見】、李霈瑜／哈囉！你給問嗎？
謝哲青／青春愛讀書
 

生活風格節目獎

▲生活風格節目獎
▲生活風格節目獎
ila跟土地學做飯
吉日良辰客家封
青春愛讀書
浩克慢遊
極島森林2

自然科學及人文紀實節目主持人獎

余大榕／臺灣味
陳明珠／客家采風-山上優雅(II)
舒夢蘭／守護我們的星球
羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

人文紀實節目獎


亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing
穿越圓山秘境
群山之島與不去會死的他們2
臺灣味
藝術很有事
 

自然科學紀實節目獎

守護我們的星球
沈睡的水下巨人
實習生的筆記本

節目類導演獎

姜智承／小孩酷斯拉2
洪淳修／紀錄觀點 那些鳥事
陳榮濱／活力新故鄉
程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
蔣煥民、孫曉彤／文藝賦格-鄉關何處

節目類剪輯獎

林怡初／亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing
唐薏程／文藝賦格-人生萬里皆風景
程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
潘信安／叫我野孩子2
蔣煥民／文藝賦格-鄉關何處

節目類攝影獎

李景白、施翔筑／沈睡的水下巨人
侯盛偉／傳、傳(第二季)
陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
魏平昇、王冠文／看顧
蘇品豪／另一種注目-山又二分之一

最具人氣綜藝節目獎

電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間

【電視金鐘】

電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）

戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀

【廣播金鐘】

入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人梁正群、 屠潔

官方網站

金鐘主視覺「潮向未來」　旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌

第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。

本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。

詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。

典禮轉播這裡看

「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責，主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀。星光大道將於下午五點開始，典禮頒獎則於七點正式開始。

第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看

第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立MOD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

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