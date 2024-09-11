眾望基金會成立時間太巧合？簡舒培酸柯文哲：滿腦都想論功行賞

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，而媒體人姚惠珍今（11）日在臉書列出時間序指出，威京集團主席沈慶京在2022年10月「論功行賞」後，眾望基金會在同年11月便成立，而2年來有2677萬5672元消失，但官網2年僅紀錄4場活動、1張10萬元發票，質疑很可能是柯文哲用來「操作」的小金庫。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（11）日受訪直呼時間太過巧合，「柯文哲實在很厲害！一個接著一個，完全沒有落勾、停滯的地方，真的讓人非常欽佩跟震驚，柯文哲號稱最勤政，難道都是滿腦子都想著論功行賞的事情嗎？」簡舒培指出，本來只有2022年10月18日北市府核發京華城建照、隔天柯文哲出席京城園區動土典禮，以及2週之後，2022年11月1日柯文哲在帳戶資料記載「1500」，這3個時間點有巧合，但是把2022年10月14日木可公司成立、2022年11月2日眾望基金會成立拉出來看，時間又更巧了。木可公司先成立後，京華城接著拿到建照，隔天柯文哲去參加動工典禮，11月1日柯文哲的秘密帳目中就出現1500，接著是眾望基金會成立，真相越辯越明，「這麼巧的巧合，柯文哲實在是很厲害」。簡舒培表示，那個時間點是立委黃珊珊在選台北市長的時候，很多議員、小雞也都等著柯文哲去輔選，他卻還有心思可以成立公司、搞基金會，甚至和沈慶京眉來眼去，秘密帳戶中也收到「1500」萬元，「真的太過巧合！」簡舒培指出，有沒有相關對價的關係仍待檢調調查，但是如果沒有，時間點也太過巧合，一個接一個，完全沒有「落勾、停滯」，真是讓人欽佩跟震驚，「柯文哲號稱最勤政，每天早上七點半起來嗡嗡嗡，難道都是滿腦子都想著論功行賞的事情嗎？」