蔡正元質疑「陪睡換獨家」　馬郁雯沉寂一天發聲了

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此馬郁雯沉寂了一天，今（11）日於社群平台發聲，稱特定人物與主持人以惡意、污衊字眼，踐踏新聞採訪工作，甚至以性羞辱方式扭曲事實，對她我名譽造成嚴重損害，為了捍衛個人名譽清白與採訪聲譽，「我會提告到底！」對於蔡正元質疑馬郁雯「陪睡換獨家」引發熱議，對此馬郁雯於社群平台表示，沉寂了一天，針對特定政治人物與主持人以惡意、污衊字眼，踐踏新聞採訪工作，甚至以性羞辱方式扭曲事實，已對她名譽造成嚴重損害。馬郁雯說，第一時間非常感謝李正皓提供律師協助，也謝謝公司支持以法律行動捍衛自身權益，而自己態度很清楚，為了捍衛個人名譽清白與採訪聲譽，「我會提告到底！」馬郁雯表示，自己已委請律師，針對蔡正元、盧秀芳，節目製作人提起刑事妨害名譽告訴，另外會再補上民事告訴。而針對蔡正元部分，根據《性騷擾防治法》，加告蔡正元言語性騷擾；另外會向台北市勞動局提出「工作場所性騷擾事件」申訴，委請勞動局介入調查節目製作過程中，是否有違背性平相關法令，包含主持人未制止來賓不當言論、製作團隊於影片製作時標題出現性羞辱等內容，最後感謝外界關心。