幻象飛官墜海時她在忙這個！馬文君怒批管碧玲：可以幹點實事嗎？

失事幻象戰機駕駛謝沛勳上尉幸運脫險獲救，後送過程卻一波三折，花一個半小時才從新竹外海送抵台中梧棲童綜合醫院，國民黨立委馬文君認為謝沛勳能獲救，除了個人訓練扎實，國家精良的設備也發揮作用。她也批評海委會主委管碧玲整晚在社群媒體實況轉播、積極回覆民進黨政治人物祈福集氣留言，她問：「可不可以把這股精力，拿來幹點實事？」
幻象2000戰機駕駛謝沛勳昨晚在新竹失事墜海後，長年在國防外交委員會的立委馬文君立即在臉書發文，今（11）日下午她再度發文，表示謝沛勳脫險獲救除仰賴個人訓練扎實，戰機信標、彈跳椅定位儀、紅外線熱顯像也發揮作用，「更重要的是所有參與搜救人員的辛勞」。
但她也指出，這次搜救任務一波三折，一方面表彰，另方面也要督促檢討。昨晚22時22分空中發現謝沛勳後，22時53分由海巡艦艇拉上甲板成功救援，原預計23時高速返航新竹漁港、將謝沛勳送進國軍新竹醫院，卻沒想到新竹漁港逢乾潮，海巡艦艇無法直接入港，要改直升機吊掛。
馬文君說，海巡艦艇甲板太小，又無法吊掛成功，轉移到大型艦艇吊掛計畫又不成，最後由海巡艦艇直接將謝沛勳送往深度夠但遙遠的台中港，再轉送梧棲童綜合醫院，抵達時已經是凌晨1時20分。
她說可以理解緊急救援難免混亂，好在謝沛勳未受重傷，不然如何經得起折騰與近兩個小時的延宕？事後應從這次經驗建立更完善搜救機制，「畢竟這也是備戰的一部分」。
馬文君感謝海巡署在搜救中出了大力，卻無法認同海委會主委管碧玲整晚在社群媒體實況轉播，積極回覆民進黨政治人物的各種祈福集氣留言，最後還越俎代庖，跳過搜救機制宣布搜救成功。她問「現在可不可以把這股精力，拿來幹點實事，用在協調、建立，優化搜救機制上了呢？」
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但她也指出，這次搜救任務一波三折，一方面表彰，另方面也要督促檢討。昨晚22時22分空中發現謝沛勳後，22時53分由海巡艦艇拉上甲板成功救援，原預計23時高速返航新竹漁港、將謝沛勳送進國軍新竹醫院，卻沒想到新竹漁港逢乾潮，海巡艦艇無法直接入港，要改直升機吊掛。
馬文君說，海巡艦艇甲板太小，又無法吊掛成功，轉移到大型艦艇吊掛計畫又不成，最後由海巡艦艇直接將謝沛勳送往深度夠但遙遠的台中港，再轉送梧棲童綜合醫院，抵達時已經是凌晨1時20分。
她說可以理解緊急救援難免混亂，好在謝沛勳未受重傷，不然如何經得起折騰與近兩個小時的延宕？事後應從這次經驗建立更完善搜救機制，「畢竟這也是備戰的一部分」。
馬文君感謝海巡署在搜救中出了大力，卻無法認同海委會主委管碧玲整晚在社群媒體實況轉播，積極回覆民進黨政治人物的各種祈福集氣留言，最後還越俎代庖，跳過搜救機制宣布搜救成功。她問「現在可不可以把這股精力，拿來幹點實事，用在協調、建立，優化搜救機制上了呢？」
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