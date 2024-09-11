新莊城堡守衛戰！富邦悍將今迎戰統一獅　力拚中止主場7連敗紀錄

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▲統一7-ELEVEn獅先發古林睿煬，本場主投5局，被敲6支安打，僅因為暴投丟失1分，幫助球隊中止4連敗，同時也收下個人本季第9勝。（圖／統一獅提供）

新莊城堡守衛戰！富邦悍將在上周南征台剛熊鷹，收下2勝1敗的好成績，不過昨（11）日回到自家主場，以1：9慘敗給統一7-ELEVEn獅，使得他們在新莊球場吞下7連敗，刷新隊史的最長連敗紀錄。富邦在5日交手味全龍，打線全體熄火，以0：5不敵龍軍，當時除了吞下6連敗外，也追平新莊主場的最長6連敗紀錄。值得一提的是，富邦前身義大犀牛，曾在2014年賽季寫下新莊球場8連敗紀錄，富邦今晚將力拚避免重寫這項紀錄。