新莊城堡守衛戰！富邦悍將今迎戰統一獅　力拚中止主場7連敗紀錄

新莊城堡守衛戰！富邦悍將在上周南征台剛熊鷹，收下2勝1敗的好成績，不過昨（11）日回到自家主場，以1：9慘敗給統一7-ELEVEn獅，使得他們在新莊球場吞下7連敗，刷新隊史的最長連敗紀錄。今（12）日將進行第2戰，統一派出本土投手郭俊麟先發，富邦則由藍力應戰，將力求守護住新莊城堡，避免續寫主場連敗紀錄。
牛棚放火慘敗 刷新隊史最慘紀錄
富邦在5日交手味全龍，打線全體熄火，以0：5不敵龍軍，當時除了吞下6連敗外，也追平新莊主場的最長6連敗紀錄。自2017年富邦認養新莊球場後，過去曾在2018、2021、2022及2023年，個別發生過1次6連敗，今年賽季又增加1次紀錄。
雖然面對台鋼3連戰，富邦成功奪下2勝，中止住球隊連敗，但昨（11）日比賽後半段，因為牛棚在比賽後半段失守，以1：9不敵統一，是富邦在新莊主場的7連敗，正式刷新球團的最長連敗紀錄。
值得一提的是，富邦前身義大犀牛，曾在2014年賽季寫下新莊球場8連敗紀錄，富邦今晚將力拚避免重寫這項紀錄。
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富邦在5日交手味全龍，打線全體熄火，以0：5不敵龍軍，當時除了吞下6連敗外，也追平新莊主場的最長6連敗紀錄。自2017年富邦認養新莊球場後，過去曾在2018、2021、2022及2023年，個別發生過1次6連敗，今年賽季又增加1次紀錄。
雖然面對台鋼3連戰，富邦成功奪下2勝，中止住球隊連敗，但昨（11）日比賽後半段，因為牛棚在比賽後半段失守，以1：9不敵統一，是富邦在新莊主場的7連敗，正式刷新球團的最長連敗紀錄。
值得一提的是，富邦前身義大犀牛，曾在2014年賽季寫下新莊球場8連敗紀錄，富邦今晚將力拚避免重寫這項紀錄。