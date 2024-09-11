2026高雄市長最新民調太驚人！綠營無論派出誰　都慘輸柯志恩

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《TVBS》昨天公布2026高雄市長可能人選民調，結果顯示，無論綠營派出立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部部長許銘春參戰，他們的支持度都輸給國民黨立委柯志恩。民調顯示，若是林岱樺對上柯志恩，兩人的支持度分別為林35%、柯40%；若是賴瑞隆出戰，支持度則為賴35%、柯40%。若民進黨派出許智傑或邱議瑩，支持度分別為許34%、柯42%，邱34%、柯43%，最後，如果是許銘春對戰柯志恩，藍綠間的差距會最大，差了23個百分點，許22%，柯45%。本次調查是TVBS民意調查中心於113年9月2至9月10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1274位20歲以上高雄市民，其中拒訪為334位，拒訪率為26.2%，最後成功訪問有效樣本940位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。