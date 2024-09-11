PS5 Pro不是賣最貴的！「18年前神機」近800美元　PS4成史上最佛

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▲PS5加強版主機PS5 Pro建議零售價為699.99美元，約新台幣2萬2500元。（圖／PlayStation YouTube）

▲當年PS3堪稱神機，不但能玩PS1、PS2的所有舊版遊戲片，還能播放藍光光碟。（圖／翻攝Sony網站）

▲算上物價通膨之後，前一代的 PS4 主機，成為歷年定價最佛的遊戲主機。（圖／Sony Blog）

萬眾期盼的PS5 Pro 昨日晚間正式由 Sony 公布上市時間與售價，結果定價高達699.99美金，而台灣售價則是2萬4280元，瞬間引發全球玩家的怒火。不過就有電玩專家列出 PS 歷代主機「計算通膨」後的真實售價，結果發現 PS5 Pro 還不能算是史上最貴主機，而由「18年前神機」奪冠，至於PS4也成為史上最佛機型。昨（10）日 Sony 公布PS5 加強版主機「PS5 Pro」主機完整規格與售價，官方稱PS5 Pro 提升至少 45% ，售價則高達699.99美金，新台幣訂價則為2萬4280元。不過售價立刻遭到全球玩家吐槽，認為 PS5 Pro 賣得太貴，而且光碟機還要另外買，用到好都快花到2萬7千元，知名電玩媒體IGN更舉辦民調，結果在有超過3萬名玩家投票結果中，有高達7成以上的人認為PS5 Pro賣得太貴，不考慮升級。雖然玩家們的負面看法佔了多數，但知名電玩媒體人吉斯利（ Geoff Keighley）出面幫 PS5 Pro 緩頰，列出了歷年 PlayStation 遊戲機，，完整金額如下：PS1：611 美元 （1995）PS2：546 美元 （2000）PS4：538 美元 （2013）PS4 Pro：522 美元（2016 年）PS5：606 美元（2020 年）算上物價通膨的結果顯示，18年前推出的PS3才是歷年最貴的主機，但這樣的說法仍不被網友買單，認為，且當年PS3堪稱神機，不但，在當年泛用程度狠甩 PS5 Pro。完整榜單曝光後，也有一票玩家發現，PS4系列主機竟成為歷年最佛的主機，也開始懷念起 PS4 時期的美好時光，感慨「主機遊戲市場這幾年變化太大」。至於歷年 PlayStation 遊戲機銷量，截至2023年底，初代 PS 銷量約1億249萬台、PS2 約1億587萬台、PS3 約8740萬台、PS4 為1億702萬台，PS5則突破 5000 萬台。