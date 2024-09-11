PS5 Pro不是賣最貴的！「18年前神機」近800美元　PS4成史上最佛

萬眾期盼的PS5 Pro 昨日晚間正式由 Sony 公布上市時間與售價，結果定價高達699.99美金，而台灣售價則是2萬4280元，瞬間引發全球玩家的怒火。不過就有電玩專家列出 PS 歷代主機「計算通膨」後的真實售價，結果發現 PS5 Pro 還不能算是史上最貴主機，而由「18年前神機」奪冠，至於PS4也成為史上最佛機型。
PS5 Pro 價格飆到7百美金被嫌爆！但還不是史上最貴PS主機
昨（10）日 Sony 公布PS5 加強版主機「PS5 Pro」主機完整規格與售價，官方稱PS5 Pro 提升至少 45% ，售價則高達699.99美金，新台幣訂價則為2萬4280元。
不過售價立刻遭到全球玩家吐槽，認為 PS5 Pro 賣得太貴，而且光碟機還要另外買，用到好都快花到2萬7千元，知名電玩媒體IGN更舉辦民調，結果在有超過3萬名玩家投票結果中，有高達7成以上的人認為PS5 Pro賣得太貴，不考慮升級。
雖然玩家們的負面看法佔了多數，但知名電玩媒體人吉斯利（ Geoff Keighley）出面幫 PS5 Pro 緩頰，列出了歷年 PlayStation 遊戲機，計算進通膨差異之後的「真實售價」，完整金額如下：
PS1：611 美元 （1995）
PS2：546 美元 （2000）
PS3：778 美元 （2006）
PS4：538 美元 （2013）
PS4 Pro：522 美元（2016 年）
PS5：606 美元（2020 年）
PS5 Pro：699 美元（2024 年，不含光碟機價格）
完整榜單曝光後，也有一票玩家發現，PS4系列主機竟成為歷年最佛的主機，也開始懷念起 PS4 時期的美好時光，感慨「主機遊戲市場這幾年變化太大」。
至於歷年 PlayStation 遊戲機銷量，截至2023年底，初代 PS 銷量約1億249萬台、PS2 約1億587萬台、PS3 約8740萬台、PS4 為1億702萬台，PS5則突破 5000 萬台。
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昨（10）日 Sony 公布PS5 加強版主機「PS5 Pro」主機完整規格與售價，官方稱PS5 Pro 提升至少 45% ，售價則高達699.99美金，新台幣訂價則為2萬4280元。
不過售價立刻遭到全球玩家吐槽，認為 PS5 Pro 賣得太貴，而且光碟機還要另外買，用到好都快花到2萬7千元，知名電玩媒體IGN更舉辦民調，結果在有超過3萬名玩家投票結果中，有高達7成以上的人認為PS5 Pro賣得太貴，不考慮升級。
雖然玩家們的負面看法佔了多數，但知名電玩媒體人吉斯利（ Geoff Keighley）出面幫 PS5 Pro 緩頰，列出了歷年 PlayStation 遊戲機，計算進通膨差異之後的「真實售價」，完整金額如下：
PS1：611 美元 （1995）
PS2：546 美元 （2000）
PS3：778 美元 （2006）
PS4：538 美元 （2013）
PS4 Pro：522 美元（2016 年）
PS5：606 美元（2020 年）
PS5 Pro：699 美元（2024 年，不含光碟機價格）
算上物價通膨的結果顯示，18年前推出的PS3才是歷年最貴的主機，但這樣的說法仍不被網友買單，認為 PS5 Pro 應該還要加上光碟機的80美元，實際價格就會直接反超PS3，且當年PS3堪稱神機，不但能玩PS1、PS2的所有舊版遊戲片，還能播放藍光光碟，在當年泛用程度狠甩 PS5 Pro。
完整榜單曝光後，也有一票玩家發現，PS4系列主機竟成為歷年最佛的主機，也開始懷念起 PS4 時期的美好時光，感慨「主機遊戲市場這幾年變化太大」。
至於歷年 PlayStation 遊戲機銷量，截至2023年底，初代 PS 銷量約1億249萬台、PS2 約1億587萬台、PS3 約8740萬台、PS4 為1億702萬台，PS5則突破 5000 萬台。