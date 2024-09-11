iPhone 16開賣！怎麼買最划算？網購、電信商預購優惠懶人包

蘋果iPhone 16系列終於在昨（11）天正式發表，台灣跟上全球腳步火速的在9月13日晚上8點開放預購，想要買空機、想找分期，網購業者、電信商都已經祭出相關優惠。《NOWnews》整理目前電信商和網購優惠，想去哪裡買一次看，先預購才能第一時拿到手。
🟡遠傳網路門市
遠傳網路門市限定使用悠遊付結帳，滿額加贈1,500元現金回饋券（限量），刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋，購機同時加贈送價值千元的遠傳幣。
🟡遠傳friDay購物
預購期間保證9/30前出貨，遲到送1,000元，預購用戶可享悠遊付滿額優惠，最高送價值2,500元禮包，此外，刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋，還會加贈「果粉充充」充電配件大禮包，同時，推薦朋友購買指定機種，加碼送600購物金。
🟡PChome 24h購物Apple旗艦館
「3C舊換金」用舊機換現金或禮券，選擇PChome禮券回收價還可再加碼回饋10％。聯名卡友使用全新「星展PChome Prime聯名卡」付款，可享4％ P幣+逢週四加碼回饋2％ P幣，與即日起至9/30刷聯名卡單筆消費（含分期）滿20,000元再送2,000 P幣。
搭配星展信用卡全卡限時活動，9/13～9/30單筆分期滿30,000元送3,600 P幣，9/13～9/30於PChome 24h購物Apple旗艦館消費滿40,000元分期登錄加碼送2,000 P幣（以上登錄活動均限量）。 9/13～9/30於PChome 24h購物Apple旗艦館，使用全盈+PAY支付單筆滿28,000元享2,200 P幣。
🟡Yahoo奇摩購物
即日起至9/17推出「iPhone16搶先預約登記」活動，完成登記的會員，馬上享有9/20正式開賣搶購資格。完成預約登記還可抽Beats Solo Buds真無線藍牙入耳式耳機。
新機預購活動預計將在9/13開跑，9/17前完成預購與登記即可抽Bose SoundLink Micro喇叭，正式開賣後下單則可抽SONY WF-1000XM5藍牙耳機。此外，9/30前使用星展信用卡購買iPhone 16任一機型，單筆分期滿30,000元以上並完成登錄，加碼再享限量3,600超贈點 （1點=1元）。
🟡momo購物網
9/13至9/30購機享28家銀行最高回饋13%，包含「星展銀行」信用卡單筆分期滿3萬登記享13%(4,000元mo幣)回饋，單筆分期滿4萬則享12.5%(5,000元mo幣)。
指定期間刷「國泰世華」信用卡單筆滿3.6萬並完成登記即可獲得3,000元刷卡金(限量/需登錄)，刷CUBE卡切換玩數位最高再享3.3%小樹點(信用卡)；一次購買多機則可刷「永豐銀行」信用卡，凡累積分期滿9萬登記送9,000刷卡金；另外還有「聯邦銀行」及「悠遊付」單筆滿3萬享8.3%回饋。
🟡蝦皮購物
9/13 20點起至9/19蝦皮購物攜手國泰世華、玉山、聯邦、星展、華南、兆豐、樂天七大銀行推出最高2,500元銀行現折刷卡回饋，更祭600元現折優惠券，蝦皮購物線上舊換新機還可享最高3,000元蝦皮優惠券，線下則於指定門市推出全新進駐的蝦皮店到店「手機自動回收機台」，舊機回收金選擇蝦皮優惠券，再享7%加碼回饋。
此外，只要於蝦皮商城下單iPhone 16系列新機還有機會瓜分限量中華航空台北飛東京機票、CASETiFY iPhone 16系列手機殼、LAPO行動電源等總價10萬大禮包。
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