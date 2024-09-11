柯文哲案「綠、檢、媒三位一體」　朱立倫：特定媒體成辦案指導者

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到羈押禁見。國民黨主席朱立倫今（11）日中常會發表談話時表示，司法在民主國家是公平正義的代表，絕對不可能、也不可以變成統治者的工具，但最近發展可感受到「綠、檢、媒，三位一體」，某些特定媒體變成辦案的指導者，民進黨成為北檢的辯護者、發言人，此現象已變本加厲，一天比一天嚴重。朱立倫表示，最近很多外賓來訪，包括美國、日本等重要外賓，除了討論國防安全、兩岸關係、能源政策外，也很關心台灣正在發生的司法案件，因為這些司法案件在國際引起國際朋友的高度關注。大家共同看法都一樣，希望司法在民主國家能夠是公平正義的代表，絕對不可能、也不可以變成統治者的工具。朱立倫呼籲賴清德政府，若有心要展現給世界看到台灣司法的公平正義，請徹底解決「綠、檢、媒」的問題，否則就是「綠、檢、媒」同時辦案的司法案件，就會變成政治案件，創造出很多不公平。國民黨立場非常清楚，勿枉勿縱，司法一定要公平、程序一定要正義，任何違反程序正義、造成司法不公的，大家都無法接受。談及立法院新會期，朱立倫表示，國民黨將嚴格監督預算，法案則會從福國利民的角度出發。他舉例，最近有一項重要法案，包括台中市市長盧秀燕、雲林縣縣長張麗善等多位縣市長，不分國民黨或民進黨，都非常關心的《國土計畫法》，他強調，《國土計畫法》大方向是對的，但法案的規範，尤其對農地使用的規範，會牽涉廣大農民、農地所有者未來長期的權益，影響非常大。朱立倫呼籲立法院各政黨黨團，包括民眾黨、民進黨等黨團成員，應該站在人民角度，站在台灣長久發展角度，要讓內政部、行政院非常清楚了解，暫緩實施與藍綠一點關係都沒有，這是非常重要的關鍵時刻。他也呼籲卓榮泰院長深入了解各地民眾心聲，讓《國土計畫法》未來要實施時，是在最完善準備之下再來實施，避免造成嚴重的傷害。